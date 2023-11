NBA: Achte Niederlage in Serie für Wembanyama

Anzeige

Basketball-Jungstar Victor Wembanyama kommt mit den San Antonio Spurs in der NBA weiterhin einfach nicht in Fahrt. Trotz eines Double-Double des 19 Jahre alten Franzosen verloren die Spurs beim 108:120 gegen die Memphis Grizzlies bereits das achte Spiel in Serie und stehen nun mit nur drei Siegen aus 13 Spielen auf dem letzten Platz der Western Conference.

Auch ein zwischenzeitlicher Vorsprung von 19 Punkten half San Antonio nicht, um die Pleitenserie zu beenden. Wembanyama, der 19 Punkte, 13 Rebounds, vier Assists und starke acht Blocks verbuchte, blieb mit seinem Team im letzten Viertel knapp 5:30 Minuten ohne Korberfolg und gab dieses mit 14:33 her.

Den dritten Sieg in Folge konnte hingegen Isaiah Hartenstein mit seinen New York Knicks feiern. Beim 122:108 bei den Charlotte Hornets kam der deutsche Center von der Bank und erzielte vier Punkte und sieben Rebounds.

Die Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo, der mit 40 Punkten und 15 Rebounds glänzte, gewannen das Spitzenduell gegen die Dallas Mavericks ohne den am Zeh verletzten Nationalspieler Maximilian Kleber mit 132:125. Auch die starken Leistungen von Luka Doncic (35 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists) und Kyrie Irving (39 Punkte) reichten den Mavs nicht, beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von 9:4.