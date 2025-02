Vier Teams gehen im Chase Center, der Heimstätte der Golden State Warriors, in San Francisco an den Start. Die NFL-Ikonen Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith stellen drei der vier Halbfinalisten zusammen.

Was ist der NBA All-Star Saturday?

Traditionell steht vor dem eigentlichen All-Star Game am Sonntag das All-Star Saturday (in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:10 Uhr live auf ProSieben MAXX) an. Dort messen sich einige der größten Stars in verschiedenen Skill-Wettbewerben. Da das All-Star Game keinen sportlichen Wert hat und die Teams das Spiel in den letzten Jahren kaum noch ernst genommen haben, gilt der Samstag für viele Fans als das Highlight des All-Star Weekends.

Highlights des Abends:

NBA Slam Dunk Contest: Seht, wie Mac McClung, Matas Buzelis, Stephon Castle und Andre Jackson Jr. in die Luft gehen, um mit ihren atemberaubenden Dunks zu beeindrucken.

Three-Point Contest: Wer wird den Titel des besten Distanzschützen dieses Jahres erringen? Teilnehmer sind Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cam Johnson, Damian Lillard und Norman Powell.

Skills Challenge: Teams von All-Stars, darunter Team Cavs (Donovan Mitchell, Evan Mobley), Team Rooks (Zaccharie Risacher, Alex Sarr), Team Spurs (Chris Paul, Victor Wembanyama) und Team Warriors (Draymond Green, Moses Moody), messen sich in Geschwindigkeit, Präzision und Teamwork.