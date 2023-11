Anzeige Für NBA-Fans auf der ganzen Welt hat die beste Zeit des Jahres begonnen. Die Basketball-Saison in der besten Liga der Welt ist wieder in vollem Gange. So seid ihr live im TV und Livestream dabei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 23:45 Uhr live in ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) bekommen es die Milwaukee Bucks, die fünf ihrer bisherigen acht Saisonspiele gewinnen konnten, in der NBA auswärts mit Orlando Magic zu tun. Die Franchise aus Florida hat mit bislang vier Siegen sowie vier Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz in der laufenden NBA-Saison. Zuletzt verloren unter der Woche sowohl die Bucks als auch Orlando ihre Partien vor dem direkten Aufeinandertreffen in der nach auf Sonntag. Milwaukee musste sich bei den Indiana Pacers mit 124:126 geschlagen geben. Auch für die Orlando Magic setzte es kürzlich eine Pleite, es gab gegen die Atlanta Hawks eine 119:120-Heimniederlage.

Das Wichtigste zur NBA in Kürze Samstag, 11. November, 23:45 Uhr: Milwaukee Bucks at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App

Sonntag, 12. November, 21:00 Uhr: Memphis Grizzlies at LA Clippers live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App

Am Sonntag kommt es dann am Abend zum nächsten NBA-Duell zwischen den LA Clippers und den Memphis Grizzlies (ab 21 Uhr live in ProSiebenMAXX und im Livestream auf ran.de). Die Clippers hatten zuletzt einen Negativ-Lauf mit drei Pleiten in Folge, in den bisherigen sieben Partien setzte es vier Niederlagen. Noch viel schlechter lief es bislang bei Clippers-Gegner Memphis. Die Grizzlies starteten mit sechs Niederlagen in Folge in die NBA-Saison 2023. Diese Serie endete durch einen 112:100-Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Allerdings setzte es unter der Woche dann gleich wieder eine Niederlage, dieses Mal mit 102:108 gegen Miami Heat.

