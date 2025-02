In der NBA ( live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de ) stand am Donnerstag, 6. Februar, ein wichtiger Termin auf dem Programm: die Trade-Deadline.

Durch seine Vertragssituation und das Erreichen des All-NBA First Teams (zum fünften Mal in Folge) wäre der Slowene eigentlich für den Vertrag von 345 Millionen Dollar über fünf Jahre qualifiziert gewesen .

Wie "The Athletic" enthüllt, sollen die Mavericks genau aus diesem Grund nie vorgehabt haben, dem Slowenen den sogenannten Super-Max-Vertrag anzubieten. Laut Bericht sollen die Mavericks sogar eine Verletzungspause aufgrund von einer Handgelenksverletzung im November absichtlich ausgedehnt haben. Der Superstar hätte demnach schon früher wieder spielen können, sollte die fünf Spiele Pause aber nutzen, um an seiner Fitness zu arbeiten.

In diesem Zuge wurde auf Christian Wood verzichtet, der im September 2023 einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben hatte. Wood hatte aufgrund einer Knie-Operation in diesem Jahr noch kein Spiel absolviert.

Erst am vorherigen Tag landete Patrick Baldwin Jr. in Milwaukee, nun traden die Bucks den 22 Jahre alten Forward zu den San Antonio Spurs. Obendrauf soll es laut "ESPN" noch etwas "Cash" für die Spurs geben.

Zusätzlich geht Forward Cam Reddish nach Charlotte sowie ein First Round Pick im Jahr 2031. Darüber hinaus tauschen die Hornets und Lakers ihre First Round Picks 2030.

Dafür geben die Lakers im Gegenzug Dalton Knecht ab. Der Guard war erst in der vergangenen Saison in der ersten Runde vom Team von J.J. Reddick ausgewählt worden.

In den letzten Stunden vor der Trade Deadline geht es noch einmal rund: Nach dem Wirbel um Dennis Schröder und Jimmy Butler wechselt der nächste Top-Star das Team: Brandon Ingram schließt sich den Toronto Raptors an.

+++ 06. Februar: Golden State schickt Dennis Schröder weg +++

Nach nicht ein mal zwei Monaten ist das Kapitel Golden State Warriors für Dennis Schröder wieder beendet. Der deutsche Point Guard war Teil des Superstar-Trades um Jimmy Butler, der die Miami Heat in Richtung San Francisco verlässt.

In den Trade für den Forward sind insgesamt vier Klubs involviert. So verlassen Andrew Wiggins und Kyle Anderson die Warriors in Richtung Miami inklusive eines Erstrunden-Picks 2025.

Für Schröder ging es hingegen nicht in den Süden Floridas, sondern vorübergehend zu den Utah Jazz. Dafür schickte der Klub aus Salt Lake City den ehemaligen Bamberger P.J. Tucker nach Miami.

Das Skurrile dabei: Schröder befand sich zum Zeitpunkt des Trades bereits in Salt Lake City. Die Warriors spielten an dem Abend gegen die Jazz. Für die Warriors kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Desweiteren wechselt Lindy Waters von Golden State zu den Detroit Pistons und Josh Richardson findet ebenfalls in Detroit ein neues Zuhause. Er muss Miami verlassen.

