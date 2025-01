NBA: Dallas verliert trotz starkem Irving

Die Dallas Mavericks um den deutschen Basketball-Profi Maxi Kleber tun sich ohne den verletzten Superstar Luka Doncic in der NBA weiter schwer. Die Texaner verloren am Montag bei den Charlotte Hornets 105:110 und kassierten ihre vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Seit Ende Dezember haben die Mavs von zwölf Begenungen nur drei gewonnen. Für Charlotte war es der elfte Sieg in 39 Saisonspielen.