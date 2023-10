NBA Preseason: Daniel Theis kassiert Tiefschlag von Dillon Brooks

Die Schiedsrichter schauten sich die Aktion in der Wiederholung an und entschieden im Anschluss, Brooks vom Feld zu nehmen.

Mit Orlando Magic gewann das deutsche Brüder-Duo in der Nacht zum Mittwoch das Testspiel bei den New Orleans Pelicans mit 122:105. Während Franz Wagner als Starter neun Punkte auflegte, kam Moritz von der Bank auf sechs Zähler und fünf Rebounds.

Weltmeister im September

Am 10. September hatten die Wagners mit der deutschen Nationalmannschaft in Manila sensationell den WM-Titel geholt. Mit Orlando wollen sie in der neuen Spielzeit, die in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets beginnt, am Play-In-Turnier für die Playoffs schnuppern. In der Vorsaison war das Team aus Florida im Osten nur auf Platz 13 gekommen.

Gerade Franz Wagner könnte in seinem dritten NBA-Jahr noch einmal einen Sprung machen, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit bereits durchschnittlich 18,6 Punkte aufgelegt hatte. Gemeinsam mit dem erst 20 Jahre alten Paolo Banchero, dessen US-Nationalteam die Deutschen im Halbfinale von Manila bezwungen hatten, bildet der 22-Jährige ein vielversprechendes Scoring-Duo.