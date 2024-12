Dennis Schröder soll bei den Golden State Warriors hoch im Kurs stehen, sogar ein Trade soll schon angefragt worden sein. Schröder wäre tatsächlich ein idealer Fit für die "Dubs". Doch es gibt ein großes Aber. Von Ole Frerks Einen Monat lang präsentierten sich die Golden State Warriors als ein Team, das vielleicht gar nichts tun muss. Nachdem im Sommer bei Trade-Zielen wie Lauri Markkanen und Paul George kein Erfolg erzielt wurde, startete man einfach mit einem riesigen Kader voller guter Spieler, aber mit nur einem Star in die Saison – und setzte regelmäßig zwölf Spieler ein, während zwölf der ersten 15 Spiele gewonnen wurden. Der NBA-Cup live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn Eigentlich ist das kein bewährter Ansatz. Erst recht nicht in den Playoffs, wo die Rotationen schrumpfen und die Qualität einzelner Spieler wichtiger wird. Die vergangenen Wochen gaben eine Art Vorgeschmack darauf: In einem ziemlich harten Spielplan wurden zuletzt sechs von acht Spiele verloren, wobei ein leichtes Formtief von Stephen Curry nicht gerade half. Es ist folglich keine Überraschung, und es war selbst nach dem Saisonstart wahrscheinlich, dass nun wieder Gerüchte die Runde machen. Schon jetzt wurde Golden State unter anderem mit Jimmy Butler und LeBron James in Verbindung gebracht – "die Warriors sind auf der Jagd nach einem Star", drückte es "ESPN"-Insider Shams Charania vor wenigen Tagen aus.

Ein Spieler dieser Kategorie repräsentiert demnach Plan A – allerdings gibt es vielleicht auch eine kleinere, leichter realisierbare Lösung. Für eine Art Plan B sieht sich Golden State wohl auch bei einem Team um, das ihnen eine der Niederlagen der letzten Wochen beschert hat. Gleich drei Brooklyn-Nets-Akteure sollen ihr Interesse geweckt haben, darunter auch DBB-Kapitän Dennis Schröder.

Ein ideales Upgrade Nun ist Schröder nicht Butler oder LeBron. In gewisser Weise wirkt er für Golden State aber wie ein ideales, einfaches Upgrade: Mit De’Anthony Melton hat sich einer ihrer Guards einen Kreuzbandriss zugezogen und wird den Rest der Saison verpassen, der nahezu genauso viel verdient wie Schröder. Ab dem 15. Dezember ließe sich Meltons Gehalt (12,8 Mio.) eins zu eins für das von Schröder (13) tauschen, wobei die "Dubs" wohl Draft-Picks draufzahlen müssten. In der Theorie könnte Schröder Meltons Platz einnehmen und offensiv prompt eine Lücke füllen: Die Warriors leben in erster Linie von Off-Ball-Movement, haben aktuell abgesehen von Curry aber keinen verlässlichen On-Ball-Creator im Kader, der sich selbst und andere mit Würfen versorgen kann. In den Playoffs braucht es solche Spieler – Schröder zeigt aktuell in Brooklyn, wie viel er einer Offense geben kann, wenn diese auf ihn zugeschnitten ist (nur vier Spieler halten den Ball aktuell länger in der Hand als er). Mit 18,6 Punkten und 6,5 Assists bei solider Effizienz (Career-High 58,3% True Shooting) spielt er die wohl beste Saison seiner NBA-Karriere.

NBA-Highlights: 31 Punkte! Schröder demontiert Warriors

Sicherlich würden die Warriors mit ihm nicht auf einmal komplett ihren Stil ändern – aber er könnte eine weitere Dimension einbringen, auch Curry dadurch mehr entlasten. Abgesehen davon, dass Schröder selbst ein guter Off-Ball-Spieler ist und sich auch in der traditionell unkonventionellen Warriors-Offense zurechtfinden sollte, insbesondere dann, wenn sein Wurf von draußen weiter so gut fällt wie in Brooklyn (38,5% bei Career-High 6,5 Dreiern pro Spiel).

Immer noch (zu) klein? Auch defensiv dürfte Schröder bei der viertbesten Defense der Liga hineinpassen – wie Melton ist er ein starker Point-of-Attack-Verteidiger und in der Lage, auch mal größere Spieler zu checken, wenngleich Lineups mit (beispielsweise) Curry, Schröder und Buddy Hield wohl zu klein wären. Das Problem, auf dem Flügel eher klein zu sein, haben die Warriors so oder so. Womöglich könnten sie es durch einen größeren Deal lösen. Interesse hat Golden State auch bei den Nets-Forwards Cam Johnson und Dorian Finney-Smith angemeldet – gerade Johnson wäre interessant, zumal er ein wesentlich besserer Shooter ist (43,4% bei 7,6 Dreiern pro Spiel) als sämtliche Forwards im Warriors-Kader, und dabei deutlich besser verteidigt als etwa Hield. Johnson verdient allerdings 22,5 Millionen Dollar – einen passenden Trade für ihn zu finden, wird sofort deutlich komplizierter für die Warriors, die hard-capped sind, in Trades also kaum einen Cent mehr aufnehmen dürfen als sie abgeben (Schröder-Melton passt gerade so unter die Grenze).

Dennis Schröder nennt seine besten NBA-Mitspieler: LeBron James, Jayson Tatum & Co. 1 / 8 © 2024 Getty Images Dennis Schröder: Das NBA-Team seines Lebens

Dennis Schröder spielt seit 2013/14 in der NBA (jeden Samstag/Sonntag live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de), war für sieben unterschiedliche Teams aktiv und hat mit mehreren Top-Stars zusammengespielt. Im Interview mit der "Sport Bild" verriet er, wer die für ihn besten Mitspieler seiner NBA-Karriere gewesen sind.

Auch interessant: NBA-Trade um Dennis Schröder? Die möglichen Teams © IMAGO/ZUMA Wire LeBron James (Los Angeles Lakers)

Wenig überraschend ist der Power Forward, der zusammen mit Michael Jordan als der beste Basketballspieler aller Zeiten gilt, auch im "All-Star Team" von Schröder dabei. In den Saisons 2020/21 und 2022/23 haben Schröder und James zusammen für die Los Angeles Lakers gespielt. James ist weiterhin dort aktiv... © IMAGO/camera4+ Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Selbiges trifft auf Anthony Davis zu, der seit dem Jahre 2019 für die Lakers spielt und somit dort ebenfalls ein Mitspieler von Schröder gewesen ist. Der 2,08 Meter-Riese kann als Center und Forward agieren. © 2024 Getty Images Jayson Tatum (Boston Celtics)

In der Saison 2021/22 war Schröder zeitweise für die Boston Celtics aktiv und wurde in 49 Spielen eingesetzt. Dadurch war er Mitspieler von Jayson Tatum, der bislang seine gesamte Karriere bei den Celtics verbracht hat und diese Zeit in der Saison 2023/24 mit der Meisterschaft krönte. © IMAGO/Alexander Trienitz Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Mit Gilgeous-Alexander spielte Schröder 2019/20 in Oklahoma zusammen. Für Schröder ist er "auch einer, der zukünftig in die Hall of Fame kommen wird. Er wird hoffentlich in dieser Saison MVP werden, weil er die Auszeichnung letzte Saison schon hätte kriegen sollen." © IMAGO/ZUMA Wire Paul George (Philadelphia 76ers)

Auch der Small Forward steht in der Top-Mannschaft von Schröder. Die beiden spielten in der Saison 2018/19 gemeinsam für die Oklahoma City Thunder. © 2021 Getty Images Chris Paul (San Antonio Spurs)

Paul ist in Oklahoma ebenfalls Mitspieler von Schröder gewesen, allerdings in der Saison 2019/20. Paul ist auf der Position des Point Guards aktiv und somit auf der gleichen Position wie Schröder. © Imago Andreas Obst (FC Bayern München)

Obst hat nie in der NBA gespielt. Doch Schröder sagt über seinen Mitspieler von der Nationalmannschaft: "Natürlich würde er dazu gehören, wenn er mal mein Teamkollege in der NBA wird."

Als Beispiel: Johnson und Schröder für Melton, Kevon Looney, Gary Payton II und Jonathan Kuminga würde finanziell funktionieren, aber … den Sprung zum Contender auf dem Level von OKC oder Dallas würden sie damit eher nicht machen. Sie würden besser werden, wobei die Meinungen über Kuminga weit auseinandergehen. Ihren zweiten Star hätten sie in diesem Szenario, trotz eines recht großen Investments, aber nicht gefunden.

