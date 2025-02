Dennis Schröder erlebt mit den Detroit Pistons einen Höhenflug. Der vermeintliche Rückschritt von den Golden State Warriors nach Michigan stellt sich immer mehr als Segen für den DBB-Kapitän heraus. Ein Kommentar.

Von Julian Huter

Die Detroit Pistons schwingen sich aktuell zu einer der größten Positiv-Überraschungen der NBA auf. Der 148:143-Sieg gegen die Atlanta Hawks war bereits der sechste in Serie. Das Team aus "Motor City" hat jetzt schon so viele Siege eingefahren wie in den beiden vorherigen Saisons zusammen.

Mittendrin ist Dennis Schröder, für den sich das Trade-Chaos rund um die NBA Trade Deadline als unverhoffter Segen entpuppt.