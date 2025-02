NBA: Golden State Warriors schicken Dennis Schröder weg - Jimmy Butler im Anflug

Was sich bereits anbahnte, ist nun offiziell: Dennis Schröder verlässt die Golden State Warriors schon wieder. Dafür holt der ehemalige Serienmeister mit Jimmy Butler nun einen absoluten Superstar.

Nach nicht ein mal zwei Monaten ist das Kapitel Golden State Warriors für Dennis Schröder wieder beendet.

Der deutsche Point Guard ist Teil des Superstar-Trades um Jimmy Butler, der die Miami Heat in Richtung San Francisco verlässt.

In den Trade für den Forward sind insgesamt vier Klubs involviert. So verlassen Andrew Wiggins und Kyle Anderson die Warriors in Richtung Miami inklusive eines Erstrunden-Picks 2025.