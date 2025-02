"Die Warriors rufen zu Recht jeden All-Star-Spieler an. Nenn' mir einfach den All-Star-Spieler, die Warriors haben ihn wahrscheinlich angerufen, ziemlich sicher auch Paul George. Sie haben jeden Star angerufen. Und dazu gehören natürlich Spieler wie LeBron James , Spieler wie Kevin Durant, Spieler wie Jimmy Butler", sagte "ESPN"-Reporter Shams Charania in der "Pat McAfee Show".

LeBron James von den Los Angeles Lakers ist trotz seiner No-Trade-Klausel ein Traumziel der Warriors. James hat nach dem Doncic-Blockbuster bisher keine Anzeichen gezeigt, seine No-Trade-Klausel aufzugeben, aber die Warriors träumen wohl weiterhin davon, das Traumduo Curry-James, das in Paris gemeinsam Olympia-Gold gewann, auch in der NBA zu vereinen.

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Kevin Durant, der derzeit bei den Phoenix Suns spielt, könnte ebenfalls eine attraktive Option sein. Die Rückkehr des ehemaligen Warriors-Spielers wäre für beide Seiten von Vorteil. Die Phoenix Suns rangieren aktuell nur auf Platz zehn in der Western Conference, in der vergangenen Saison schieden sie in der 1. Playoff-Runde sang- und klanglos mit 0:4 aus. Ein echter Titelanwärter sind diese Suns nicht. Daher dürfte auch Durant mit seinen 36 Jahren einer Reunion in der Bay Area gegenüber nicht abgeneigt sein.