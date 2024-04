NBA: Hartenstein mit Double-Double - Knicks feiern im TD Garden von Boston

Bei Boston kam keiner der vielen Top-Stars an die 20 Punkte heran - auch weil viele von ihnen geschont wurden.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein war jedoch Starter und lieferte in 33 Minuten Spielzeit insgesamt elf Punkte, sechs Assists und bärenstarke 13 Rebounds.

Erfolgreichster Scorer aufseiten New Yorks war Jalen Brunson, der den Celtics 39 Punkte entgegensetzte. Etwas kurios: Bei den Knicks kamen insgesamnt nur neun Akteure zum Einsatz - sechs Spieler auf der Bank gingen leer aus.

Statement-Sieg der Knicks im TD Garden von Bosten. Durch den Auswärtserfolg sichert sich New York den dritten Platz im Osten und erhält beste Chancen offen, sich den zweiten Seed in der Eastern Conference zu schnappen.

New York Knicks @ Boston Celtics 118:109

Prestigeerfolg für die New York Knicks bei den Boston Celtics. Isaiah Hartenstein gelang ein Double-Double.

Houston Rockets @ Utah Jazz 121:124

Die lange Niederlagen-Serie der Jazz hat endlich ein Ende. Dank Luka Samanic (22 Punkte) gewinnt Utah in Houston und verhindert so die 14. Pleite in Serie.

Houston hingegen muss sich ärgern, dass man den Sieg gegen die Orlando Magic nicht bestätigen konnte. Und das, obwohl Fred VanVleet sagenhafte 42 Punkte auf die Platte brachte.

Die Rockets stehen in der Southwest Division immerhin noch an Platz drei.