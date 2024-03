NBA: Hartensteins Knicks auf Play-off-Kurs

Anzeige

Center Isaiah Hartenstein steuert mit den New York Knicks in der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf Play-off-Kurs. Das 119:112 bei den Golden State Warriors war bereits der vierte Siege in Folge für den zweimaligen Meister, der seit 2014 nur zweimal die K.o.-Runde erreicht hat.

Hartenstein steuerte im Chase Center von San Francisco 13 Punkte und vier Assists bei. Mit einer Bilanz von 41 Siegen und 27 Niederlagen behaupten die Knicks den vierten Rang in der Eastern Conference vor Orlando Magic.

Das Team der Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner liegt einen Spielgewinn zurück, nach aktuellem Stand würde es in den Play-offs zum direkten Duell kommen.