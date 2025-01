NBA in Paris: Wembanyama führt Spurs zum Sieg

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama hat seine San Antonio Spurs beim ersten NBA-Spiel in Paris zum Sieg geführt. Beim ungefährdeten 140:110-Erfolg gegen die Indiana Pacers erzielte der 21-Jährige vor seinen Landsleuten 30 Punkte, dazu steuerte er elf Rebounds und sechs Assists bei. Am Samstag (18 Uhr) trifft San Antonio wieder in der Bercy-Arena, wo Wembanyama im vergangenen Sommer Silber bei den Olympischen Spielen mit der französischen Nationalmannschaft gewonnen hatte, auf die Pacers.