NBA In-Season-Tournament: Was ist das? Wann fängt das Turnier an - Modus, Regeln, Gruppen, Termine

Anzeige

Die NBA Saison 2023/24 bringt eine absolute Neuheit mit sich: Das In-Season-Tournament feiert seine Premiere. Aber worum geht es beim neuen Pokalwettbewerb der NBA? Wann fängt es an? Und in welche Gruppen werden die 30 Teams unterteilt? ran klärt auf

Im Sommer hatte NBA Commissioner Adam Silver das "In-Season-Tournament" angekündigt. Ein Turnier, das parallel zur Regular Season verläuft - ganz im Stil der europäischen Fußball-Pokalwettbewerbe. Neben der Larry O'Brien Trophy der NBA Finals wird ab dieser Spielzeit also ein zweiter Titel vergeben: der "NBA Cup".

Alle 30 Teams werden ab dem 3. November am In-Season-Turnier teilnehmen, die Franchises wurden dazu in sechs Gruppen unterteilt. Nach der Gruppenphase geht der Wettbewerb in eine K.o.-Phase. Die zwei Teams, die sich bis zum Finale durchsetzen können, treffen am 9. Dezember in Las Vegas aufeinander.

Aber wie genau sieht der neue Turnier-Modus aus? Wann finden die Spiele statt? Und in welche Gruppen wurden die Teams unterteilt? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen "NBA In-Season-Tournament".

Schon gewusst? So könnt Ihr die NBA in Deutschland live im TV und Livestream sehen.