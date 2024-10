Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Milwaukee Bucks am 27.10. bei den Brooklyn Nets (23 Uhr) und bei den Boston Celtics (0:30 Uhr)

Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen.

Der 23-Jährige hatte sich den Pacers erst diese Offseason angeschlossen, nachdem er 2020 von den Golden State Warriors an zweiter Stelle gedraftet wurde. In Indiana erhielt Wiseman einen Zweijahresvertrag.

Der in der Offseason von den Atlanta Hawks gekommene Murray hat sich laut "ESPN" eine gebrochene Hand zugezogen. Nach einem Foul von Zach LaVine ging er zu Boden und hielt sich die linke Hand.

Die New Orleans Pelicans haben den Sieg gegen die Chicago Bulls offenbar teuer bezahlen müssen. Guard Dejounte Murray musste verletzt raus.

Middleton hat an keinem Spiel der Preseason teilgenommen und konnte zuletzt nur eingeschränkt trainieren.

Die Milwaukee Bucks müssen vorerst auf Khris Middleton verzichten. Der dreimalige All-Star fehlt beim Saisonauftakt am Mittwoch gegen die Philadelphia 76ers, da er nach einer Knöcheloperation noch nicht bei 100 Prozent ist, wie ESPN berichtet. Demnach gehen die Bucks bei der Rückkehr vorsichtig vor und kein Risiko ein.

In der Saisonvorbereitung konnte McCain mit starken Leistungen überzeugen. Am kommenden Donnerstag treffen die Sixers zum NBA-Auftakt auf die Milwaukee Bucks ( ab 1:30 Uhr im ran-Liveticker ).

Der Rookie soll anschließend über Atemprobleme geklagt haben und wurde im Krankenhaus behandelt, ehe er am Donnerstag wieder entlassen wurde.

Zur Schrecksekunde kam es beim 117:95-Triumph über die Brooklyn Nets. Im vierten Quarter verlor McCain in der Luft das Gleichgewicht und prallte mit dem Rücken auf den Boden.

"Es gibt keinen Zeitplan", sagte Coach Ty Lue vor dem Preseason-Spiel der Clippers gegen die Kings (113:91) über die angepeilte Rückkehr des Small Forwards. "Wie wir vom ersten Tag an gesagt haben, wird es einige Zeit dauern. Er wird Fortschritte machen, er macht alle richtigen Dinge, er arbeitet hart und es sieht gut aus."

Superstar Kawhi Leonard wird den Beginn der NBA-Saison verpassen und fehlt den Los Angeles Clippers auf unbestimmte Zeit. Die Entzündung in seinem rechten Knie ist offenbar gravierender als zunächst angenommen.

Der 2,13 Meter-Koloss hatte in der Offseason einen 87-Millionen-Vertrag über drei Jahre bei der Franchise unterschrieben , zuvor war er nach seinem Vertragsende bei den New York Knicks Free Agent.

Oklahoma City Thunder muss längere Zeit auf Center und Rebound-Spezialist Isaiah Hartenstein verzichten. Der Deutsche erlitt laut "ESPN" im Preseason Game gegen die Denver Nuggets am Dienstag einen kleinen Bruch in seiner linken Hand - die Ausfallzeit beträgt wohl fünf bis sechs Wochen. Damit verpasst Hartenstein mindestens einmal den Saisonauftakt, ebenfalls gegen die Nuggets.

26.06.24: Top-Pick der Thunder fällt für die komplette NBA-Saison aus

Die Oklahoma City Thunder setzen offensichtlich große Hoffnungen in ihren Lottery Pick Nikola Topic. OKC wählte den 18 Jahre alten serbischen Guard an Position zwölf im NBA Draft 2024 aus. Und das, obwohl bereits vor der Talenteauswahl klar war, dass Topic die komplette Saison 2024/25 mit einem Kreuzbandriss verpassen wird.

Nikola Topic zog sich im Januar kurz nach seinem Wechsel von Mega MIS zu Roter Stern Belgrad eine Verletzung des linken Kreuzbandes zu und verpasste vier Monate in der adriatischen Liga. Ende April kehrte er zurück und bestritt drei Spiele, bevor er sich in Spiel 1 des Playoff-Finales der adriatischen Liga erneut am Knie verletzte. Die Thunder werden mit ihrem Top-Pick geduldig sein. Bleibende Schäden werden laut übereinstimmenden Berichten nicht erwartet.