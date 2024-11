NBA Injury Update 2024: Wagners Co-Star Banchero fehlt Orlando Magic lange

Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen. Die NBA-Saison 2024/25 läuft. Welche Spieler sind verletzt, wer fällt langfristig aus? ran gibt einen Überblick über die prominentesten Fälle. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV Sonntag, 3. November, 0:25 Uhr: Memphis Grizzlies at Philadelphia 76ers live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Montag, 4. November, 1:00 Uhr: Orlando Magic at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Golden State Warriors am 7.11. bei den Boston Celtics (1:30 Uhr) und bei den Oklahoma City Thunder (1 Uhr).

01.11.2024: Wagners Co-Star Banchero fehlt Orlando wochenlang Franz Wagner muss bei den Orlando Magic wochenlang ohne seinen Partner Paolo Banchero auskommen. Wie die Franchise aus Florida bestätigte, zog sich der 21-Jährige einen Riss des rechten Bauchmuskels zu, eine genaue Erwartung zur Ausfallzeit gibt es nicht. Weitere Prognosen sollen in vier bis sechs Wochen folgen. Damit lastet auf Wagner, der im Sommer einen Fünfjahresvertrag über bis zu 224 Millionen Dollar unterschrieben hatte, nun zusätzlicher Druck. Der ehemalige Nummer-eins-Pick Banchero führte das Team bislang mit im Schnitt 29 Punkten und über acht Rebounds pro Spiel an. Am Montag hatte er beim 119:115 gegen die Indiana Pacers mit überragenden 50 Punkten eine persönliche Bestleistung hingelegt.

29.10.2024: Golden State Warriors müssen vorerst ohne Stephen Curry auskommen Die Golden State Warriors können wohl vorsichtig aufatmen. Ein MRT-Scan offenbarte keine strukturellen Schäden am linken Knöchel von Superstar Stephen Curry. Stattdessen zog sich der 36-Jährige eine Zerrung der Peroneal-Sehne zu. Das gab der siebenmalige NBA-Champion nun bekannt. Trotzdem wird Curry mindestens zwei Spiele verpassen. Am Mittwoch und Donnerstag treffen die Warriors insgesamt zweimal auf die New Orleans Pelicans (das erste Duell ab 3 Uhr im ran-Liveticker). Der Point Guard soll sich erst am Freitag einer weiteren Untersuchung unterziehen. Gleiches gilt nach einer Rückenverletzung für De'Anthony Melton. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich im dritten Viertel der Partie gegen die Los Angeles Clippers, welche das Team um Head Coach Tyronn Lue später mit 112:104 für sich entscheiden konnte. Curry knickte unglücklich um, kehrte im letzten Viertel allerdings noch aufs Parkett zurück, ehe sich die Situation innerhalb weniger Sekunden wiederholte und einen vorzeitigen Feierabend bedeutete. "Er hat sich den Knöchel natürlich schon oft verstaucht, also denkt er, dass es nicht so schlimm ist", verriet Warriors-Trainer Steve Kerr. Als frühestmöglicher Comeback-Termin gilt das Aufeinandertreffen zwischen Golden State und Houston (am Sonntag ab 1 Uhr im ran-Liveticker). Die Pleite gegen die Clippers war der erste Rückschlag für die Curry-Mannschaft nach zuvor zwei Erfolgen bei Portland und Utah.

29.10.2024: Taylor Hendricks fehlt den Utah Jazz wohl die gesamte Saison Es war ein Abend zum Vergessen für die Utah Jazz: Das Team von Will Hardy verlor nicht nur mit 102:110 gegen die Dallas Mavericks, sondern wird auch sehr lange auf Taylor Hendricks verzichten müssen. Der Power Forward hat sich sein rechtes Wadenbein gebrochen und das Sprunggelenk ausgekugelt. Einem "ESPN"-Bericht zufolge wird er in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. "Er ist ein großartiger Junge und wir versuchen, uns wirklich nur auf ihn zu konzentrieren, auf seine Gesundheit, darauf, ihn bei Laune zu halten, während er seinen Comeback-Weg beginnt", sprach Hardy sein Mitgefühl aus. Hendricks war im dritten Quarter ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen. Dabei fiel sofort auf, dass sein Fuß auf eine äußerst unnatürliche Weise zur Seite geknickt ist - der 20-Jährige schlug sich die Hände vors Gesicht und verließ das Stadion nach Spielende auf Krücken sowie mit einem speziellen Schuh. Die Franchise kündigte an, dass weitere Updates zu geeigneter Zeit folgen werden. Am Mittwoch trifft Utah auf die Sacramento Kings (ab 2 Uhr im ran-Liveticker). Dann soll im vierten Anlauf der erste Saisonsieg her.

25.10.2024: Indiana Pacers lange Zeit ohne James Wiseman Die Indiana Pacers müssen den knappen 109:105-Auftaktsieg bei den Detroit Pistons teuer bezahlen. Center James Wiseman erlitt im ersten Spiel der neuen Saison einen Riss der Achillessehne, das bestätigten MRT-Aufnahmen Wie lange die Franchise auf Wiseman verzichten muss, ist noch nicht final geklärt, aktuell evaluieren Team und Spieler mögliche Behandlungsoptionen. Die Verletzung dürfte seine Saison aber bereits nach dem ersten Spiel beendet haben. Der 23-Jährige hatte sich den Pacers erst diese Offseason angeschlossen, nachdem er 2020 von den Golden State Warriors an zweiter Stelle gedraftet worden war. In Indiana erhielt Wiseman einen Zweijahresvertrag.

24.10.2024: Pelicans befürchten Handbruch bei Murray Die New Orleans Pelicans haben den Sieg gegen die Chicago Bulls teuer bezahlen müssen. Guard Dejounte Murray musste verletzt raus. Der in der Offseason von den Atlanta Hawks gekommene Murray hat sich eine gebrochene Hand zugezogen. Nach einem Foul von Zach LaVine ging er zu Boden und hielt sich die linke Hand. Kurios: Danach versenkte er noch zwei Freiwürfe, ging dann aber raus. Inzwischen wurde er operiert und fällt vier bis sechs Wochen aus.

18.10.2024: Kawhi Leonard fehlt den L.A. Clippers auf unbestimmte Zeit Superstar Kawhi Leonard wird den Beginn der NBA-Saison verpassen und fehlt den Los Angeles Clippers auf unbestimmte Zeit. Die Entzündung in seinem rechten Knie ist offenbar gravierender als zunächst angenommen. Da der zweimalige Finals MVP der NBA ohnehin als sehr verletzungsanfällig gilt, werden die Clippers weiterhin kein Risiko während der Reha eingehen. "Es gibt keinen Zeitplan", sagte Coach Ty Lue vor dem Preseason-Spiel der Clippers gegen die Kings (113:91) über die angepeilte Rückkehr des Small Forwards. "Wie wir vom ersten Tag an gesagt haben, wird es einige Zeit dauern. Er wird Fortschritte machen, er macht alle richtigen Dinge, er arbeitet hart und es sieht gut aus."

26.06.24: Top-Pick der Thunder fällt für die komplette NBA-Saison aus Die Oklahoma City Thunder setzen offensichtlich große Hoffnungen in ihren Lottery Pick Nikola Topic. OKC wählte den 18 Jahre alten serbischen Guard an Position zwölf im NBA Draft 2024 aus. Und das, obwohl bereits vor der Talenteauswahl klar war, dass Topic die komplette Saison 2024/25 mit einem Kreuzbandriss verpassen wird. Nikola Topic zog sich im Januar kurz nach seinem Wechsel von Mega MIS zu Roter Stern Belgrad eine Verletzung des linken Kreuzbandes zu und verpasste vier Monate in der adriatischen Liga. Ende April kehrte er zurück und bestritt drei Spiele, bevor er sich in Spiel 1 des Playoff-Finales der adriatischen Liga erneut am Knie verletzte. Die Thunder werden mit ihrem Top-Pick geduldig sein. Bleibende Schäden werden laut übereinstimmenden Berichten nicht erwartet.

