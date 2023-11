NBA: Irving und Doncic überragen beim nächsten Mavs-Sieg

Anzeige

Auch ohne den am Zeh verletzten Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks ihren achten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Bei den New Orleans Pelicans setzten sich die Texaner 136:124 durch, die Topstars Kyrie Irving (35 Punkte) und Luka Doncic (30) überragten. In der Tabelle ist Dallas nach nun zehn Saisonspielen Zweiter in der Western Conference.

Weiterhin vorne liegt Titelverteidiger Denver Nuggets, der beim 104:107 bei den Houston Rockets jedoch seine zweite Saisonniederlage kassierte. Diese konnte auch der starke Nikola Jokic nicht verhindern, der auf 36 Punkte, 21 Rebounds und elf Assists kam.

Weltmeister Daniel Theis erhielt beim 126:137 seiner Indiana Pacers bei den Philadelphia 76ers keine erneute Chance, sich zu beweisen. Der 31-Jährige, der jüngst beim Sieg der Pacers gegen die Milwaukee Bucks erstmals zum Einsatz gekommen war, saß diesmal nur auf der Bank. Von dort verfolgte er die große Show des Tyrese Maxey, der 50 Punkte für die 76ers erzielte. Joel Embiid steuerte 37 Punkte und 13 Rebounds zum achten Sieg der besten Mannschaft in der Eastern Conference bei.