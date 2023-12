NBA: Ja Morant führt Memphis Grizzlies bei Comeback zum Sieg

Mit 115:113 gewinnen die Grizzlies bei den New Orleans Pelicans. Es war ihr erst siebter Sieg in dieser Spielzeit und ein Funke, dem der ehemals Gesperrte seinem Team verlieh. "Ich habe sehr hart gearbeitet", sagte Morant nach der Partie. "Ich habe harte Tage hinter mir. Ich liebe Basketball und das wurde mir genommen. Es war eine Therapie für mich."

Memphis Grizzlies @ New Orleans Pelicans 115:113

Acht Monate lang war Ja Morant nicht auf dem Parkett eines NBA-Spiels zu sehen. Wegen eines Videos, in dem er mit einer Waffe rumfuchtelte, wurde er lange gesperrt. Letzte Nacht gab er sein Comeback für die Memphis Grizzlies - und spielte, als wäre er nie weg gewesen.

Boston Celtics @ Golden State Warriors 126:132

In einem waschechten Overtime-Krimi haben sich die Golden State Warriors in eigener Halle gegen die Boston Celtics durchgesetzt. Und das, obwohl Boston lange Zeit in Kalifornien teilweise komfortabel führte.