NBA: Kleber darf mit Dallas Mavericks auf Playoffs hoffen - Rekord für Doncic

Die Mavericks feiern im Playoff-Kampf der NBA einen wichtigen Sieg, für Dennis Schröder und die Nets sieht es dagegen weniger erfreulich aus.

Dallas Mavericks @ Detroit Pistons 142:124

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben im Kampf um die Playoffs in der NBA einen wertvollen Sieg eingefahren.

Beim 142:124-Auswärtssieg bei den Detroit Pistons überragte Superstar Luka Doncic - der Slowene erzielte 39 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists und verbuchte durch das sechste 30-Punkte-Triple-Double in Folge einen NBA-Rekord. In der Saison 2016/17 hatte Russell Westbrook mit fünf 30-Punkte-Triple-Doubles in Serie die bisherige Bestmarke aufgestellt.

Kleber, der unter der Woche seine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen abgesagt hatte, kam von der Bank und steuerte sechs Rebounds zum 36. Mavericks-Sieg im 64. Saisonspiel bei.

Die Texaner rückten in der Western Conference an Platz sechs heran und dürfen weiterhin auf die direkte Playoff-Qualifikation hoffen, als Achter müsste Dallas derzeit das sogenannte Play-In-Turnier spielen.