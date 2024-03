NBA: Kleber und Mavericks verlieren gegen 76ers

Anzeige

Die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Profi Maxi Kleber suchen in der NBA weiter die Konstanz. Die Texaner unterlagen in der nordamerikanischen Profiliga den Philadelphia 76ers trotz guten Comebacks mit 116:120 und haben vier der letzten fünf Spiele verloren. Davor hatte Dallas eine Serie von sieben Siegen in Folge hingelegt.

Die Mavs wurden einmal mehr vom slowenischen Superstar Luka Doncic angeführt, dem mit 38 Punkten, elf Rebounds sowie zehn Assists ein Triple-Double gelang. Das reichte jedoch nicht, auch ohne den amtierenden MVP Joel Embiid, der wegen einer Knieverletzung seit Wochen fehlt, fuhren die 76ers den Sieg ein. Kleber steuerte in 25 Minuten Spielzeit zwei Zähler und fünf Rebounds bei.

Dallas braucht im Rennen um die Play-offs in der engen Western Conference jeden Sieg dringend. Aktuell liegen die Mavericks mit 34:27 Siegen auf dem achten Rang, damit müssten Kleber und Co. den Weg über das Play-in-Turnier gehen. Die Phoenix Suns (35:25) auf Platz sechs, der zur direkten Play-off-Teilnahme reicht, sind aber in Reichweite.