"Beim ersten Vorfall brachte der Gast ein Schild mit, das gegen die folgende Regel des NBA-Verhaltenskodexes verstieß: Kleidung, Kleidungsstücke oder Schilder, die explizite Sprache, Profanität oder abfällige Charakterisierung gegenüber einer oder mehreren Personen zeigen", betonte Erin Finegold, Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation der Mavericks, in einer Erklärung.

Zwei der Fans hielten große Plakatschilder mit der Aufschrift "FIRE NICO" (zu deutsch: "Feuert Nico") in die Höhe - gerichtet an Dallas' General Manager Nico Harrison. Einer dieser Männer war laut "ESPN" schon früher während des Spiels auf den Videotafeln der Arena zu sehen, wie er "Fire Nico" rief, bevor die Kamera schnell wegschwenkte.

So wurden in der zweiten Halbzeit der 128:129-Heimniederlage im American Airlines Center gegen die Sacramento Kings gleich mehrere Fans aufgrund von Verstößen gegen den NBA-Verhaltenskodex der Arena verwiesen.

Das Wichtigste in Kürze

Dallas Mavericks: Mark Cuban legt sich mit Fans an

Zwei weitere Männer, darunter einer, der ein Doncic-Trikot der slowenischen Nationalmannschaf trug, wurden spät im Spiel nach einer Auseinandersetzung mit Mark Cuban, der auf seinem Stammplatz an der Grundlinie neben der Bank der Mavericks saß, des Feldes verwiesen.

Der 66-Jährige hatte in der vergangenen Saison die Mehrheit der Anteile an der Franchise an die Familie von Patrick Dumont verkauft. "Haltet die Klappe und setzt euch hin", schrie Cuban laut den Aufnahmen, die ein Fan "ESPN" zeigte.

Cuban erzählte dem Sender daraufhin, dass die Fans, deren Sitze sich etwa 20 Reihen hinter ihm befanden, "Fire Nico!" riefen, während die Mavericks Freiwürfe warfen und erneut während eines kritischen Ballbesitzes in der Schlussphase. Cuban betonte zusätzlich, er habe erst geflucht, als die Fans auf ihn zeigten und ihn anschrien, obwohl er nicht wusste, was sie sagten.

"Beim zweiten Vorfall trug der Fan ein T-Shirt, das ebenfalls gegen die [zitierte] Regel verstieß, und war außerdem betrunken, störend und unkooperativ, was alles im NBA-Verhaltenskodex für Fans aufgeführt ist", führte Finegold in der Erklärung weiter aus.

Andere Fans berichteten "ESPN", dass einer der rausgeworfenen Fans ein T-Shirt trug, auf dem das Gesicht einer Frau mit einer Clownsnase abgebildet war. Sie konnten die Frau jedoch nicht eindeutig identifizieren.