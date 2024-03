NBA - LeBron James knackt die 40.000: Zum "GOAT"-Status reicht das allein aber nicht

Anzeige

Die NBA ist gespickt mit Superstars. LeBron James ragt dabei noch heraus. Umso mehr, nachdem er nun als erster Spieler 40.000 Punkte in Regular-Season-Spielen erzielt hat. Doch zum "GOAT"-Status gehört mehr als Körbe in Hülle und Fülle. Ein Kommentar.

Von Marcus Giebel

LeBron James hat es wieder getan. Die NBA in ein Tollhaus verwandelt. Und wohl so ziemlich jeden Basketball-Liebhaber in Ekstase versetzt. Diesmal genügte dem "King" gegen die Denver Nuggets ein – zumindest bei ihm – simpel aussehender Layup.

Doch mit diesen zwei Punkten hat der 39-Jährige einmal mehr Geschichte geschrieben. Als erster Spieler, der in Regular-Season-Spielen der NBA mehr als 40.000 Zähler erzielte. Eine Marke, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schien.

Immerhin hatte Kareem Abdul-Jabbar 20 Saisons benötigt, um 38.387 Punkte zu erzielen, die ihn in dieser Statistik Jahrzehnte von der Spitze grüßen ließen. Ehe James kam und ihn am 7. Februar 2023 entthronte – in seiner 20. Saison.

Dem Megastar gelang damit etwas, was anderen "GOAT"-Kandidaten wie Kobe Bryant, Michael Jordan oder Wild Chamberlain verwehrt blieb. Womit er in der Diskussion um den besten der Besten einmal mehr Pluspunkte sammelte.