NBA: Luka Doncic historisch! Schröder unterliegt Theis - auch Wagner-Brüder sieglos

Historische Nacht für Luka Doncic: Der Slowene erzielte beim Sieg seiner Mavericks sagenhafte 73 Punkte. Indes hat Dennis Schröder im NBA-Duell der Basketball-Weltmeister eine deutliche Niederlage gegen Daniel Theis hinnehmen müssen.

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 148:143

Mit der vierthöchsten Punktzahl der NBA-Geschichte ist Luka Doncic in einen elitären Kreis vorgedrungen. Der Basketball-Superstar der Dallas Mavericks erzielte 73 Zähler bei den Atlanta Hawks und führte die Texaner fast im Alleingang zum 148:143-Sieg.

Allein in der ersten Halbzeit sammelte der Slowene 41 Punkte, damit stellte der 24-Jährige einen Mavs-Rekord auf. Anschließend übertraf er seinen eigenen Franchise-Bestwert von 60 Punkten aus dem Jahr 2022.

"Es war einfach unglaublich", sagte Doncic, "manchmal konnte ich es gar nicht glauben." Der Point Guard verwandelte 25 von 33 Versuchen aus dem Feld und 15 seiner 16 Freiwürfe, zudem steuerte er zehn Rebounds und sieben Assists bei. Dank seiner Glanzleistung stoppten die Mavs ihren Negativlauf nach drei Niederlagen in Serie.

Doncic ist der erst zehnte Profi, dem 70 Punkte oder mehr in einem NBA-Spiel gelangen. Erst vier Tage zuvor hatte der amtierende MVP Joel Embiid die epische Marke geknackt - beim Sieg seiner Philadelphia 76ers gegen die San Antonio Spurs. Zuvor schafften dies nur Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Donovan Mitchell, Devin Booker und Damian Lillard.

Chamberlain hält den Rekord, am 2. März 1962 erzielte der legendäre Center für die Philadelphia Warriors (heute Golden State Warriors) exakt 100 Punkte gegen die New York Knicks. Am nächsten heran kommt Bryant (81 Punkte am 22. Januar 2006).

"Es ist ein besonderes Gefühl, mit diesen Namen genannt zu werden", sagte Doncic und bezeichnete es als "erstaunlich", dass ihm seine Meisterleistung am vierten Todestag von Bryant gelang. Die Ikone der Los Angeles Lakers war am 26. Januar 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. "Wir alle haben Kobe geliebt", betonte Doncic.