"Vor sieben Jahren kam ich als Teenager hierher, um meinen Traum zu verwirklichen, Basketball auf höchstem Niveau zu spielen", schrieb Doncic in einem Brief mit dem Titel 'Liebes Dallas'. "Ich dachte, ich würde meine Karriere hier verbringen und wollte euch unbedingt eine Meisterschaft bescheren. Die Liebe und Unterstützung, die ihr mir alle entgegengebracht habt, ist mehr, als ich mir je erträumt hätte."

In einem emotionalen Statement, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, bedankte er sich für die vergangenen Jahre in Dallas.

Doncic weiter: "Für einen jungen Kerl aus Slowenien, der zum ersten Mal in die USA kommt, habt ihr dafür gesorgt, dass ich mich wie zu Hause fühle. In guten wie in schlechten Zeiten, von Verletzungen bis hin zu den NBA-Finals, habt ihr mich immer unterstützt. Danke, dass ihr nicht nur meine Freude in unseren besten Momenten geteilt habt, sondern mich auch aufgefangen habt, als ich es am meisten gebraucht habe."

Einen Post der Lakers, in dem seine Verpflichtung offiziell gemacht wurde, kommentierte er wenig später ebenfalls: "Ich bin dankbar für diese großartige Gelegenheit. Basketball bedeutet mir alles, und egal, wo ich spiele, ich werde es mit der gleichen Freude, Leidenschaft und dem gleichen Ziel tun – Meisterschaften zu gewinnen."