NBA - Luka Doncic Trade: CEO der Dallas Mavericks gesteht Fehleinschätzung ein

Der Doncic-Knall in der NBA ist erst wenige Wochen her und hallt immer noch nach. Mavs-CEO Rick Welts blickt überrascht zurück.

"Es ist unfassbar emotional und eine sehr schwierige Zeit für viele Menschen. Aber ich glaube immer noch daran, dass wir da gut rauskommen werden und eine fantastische Zukunft vor uns haben. So denke ich mit meiner Das-Glas-ist-halbvoll-Mentaliät", so der 72-jährige Welts.

Der CEO weiter: "Ich glaube, dass viele Leute mit einer guten Intention versucht haben das Richtige zu tun. Ich habe die Reaktionen darauf unterschätzt. Ich glaube, wir haben das Beste getan, was wir konnten. Wir wollten das Beste für die Mitarbeiter und alle, die was mit den Mavericks zu tun haben."

"Ich dachte, ich hätte in meiner 47-jährigen NBA-Zeit alles gesehen. Doch das hier ist eindeutig was anderes," resümiert Welts.

NBA 2024/25 live: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 23. Februar, 2:15 Uhr: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 23. Februar, 21:05 Uhr: Dallas Mavericks at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Hier unsere Übersicht zu unseren NBA-Sendungen.