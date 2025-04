Die Los Angeles Lakers trafen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Dallas auf die Mavericks, Lukas altem Team. Dabei kam es bereits vor dem Tip-off zu emotionalen Szenen.

"So viele Emotionen, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich kam als ein 18-jähriges Kind, das keine Ahnung hatte, was es von der NBA erwarten sollte. Sie haben mir das Gefühl einer Heimat gegeben. Viele und großartige Erinnerungen", sagte Doncic im On-Court-Interview nach der Partie.

Und auch bei der Spielervorstellung des Auswärtsteams gab es in der Halle riesigen Applaus für den 26-Jährigen, für den der Blockbuster-Trade, den Mavs-GM Nico Harrison Anfang Februar eingefädelt hat, wohl genauso überraschend kam wie für die Fans.

In der Partie selbst zeigte Doncic dann allerdings wenig Gnade. Gemeinsam mit LeBron James ließ er der Franchise aus Dallas keine Chance.