NBA: Mavericks lehnten "Mini-Deal" für Brunson ab

In seiner zweiten Saison bei den New York Knicks spielt Jalen Brunson groß auf. Nicht wenige fordern, dass er in der MVP-Debatte sein solle. Es hätte jedoch alles anders kommen können.

Im "All the Smoke"-Podcast von Ex-NBA-Spieler Matt Barnes sprach Jalen Brunson über seinen Abschied bei den Dallas Mavericks. Dabei bestätigte er, dass die Mavs im Sommer 2022 nicht bereit waren ihm ein Vertragsangebot über vier Jahre und 55 Millionen US-Dollar zu unterbreiten. Zweimal soll die Führungsriege seinem Management mitgeteilt haben, dass sie ihm diesen Vertrag nicht geben wollen.

Diese 55 Millionen US-Dollar waren, dass Maximium, was im die Mavericks unter dem Salary Cap hätten anbieten können. Laut ihm hätte er für diese Summe gerne seinen Vertrag verlängert. 2018 wurde der kleine Guard in der zweiten Runde von den Texanern gepickt.