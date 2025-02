Das Nachbeben um den Trade von Luka Doncic nimmt kein Ende. Nun äußerte sich auch der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder bei "NBC Sports" zu der Thematik.

Nach dem Sieg gegen DBB-Teamkollege Franz Wagner und seine Orlando Magic stand Dennis Schröder bei "NBC Sports Bay Area" Rede und Antwort.

Natürlich wurde auch Schröder auf den Wahnsinns-Deal angesprochen, der sich diese Woche rund um Luka Doncic abspielte.

Schröder selbst wurde bereits fünf mal getraded und steht aktuell in seiner zwölften NBA-Saison, im achten Team, bei den Golden State Warriors neben Top-Star Stephen Curry auf dem Court.

Dieser Trade bedeutete allerdings auch für Schröder mehr als andere: "Ab jetzt ist alles noch verrückter. Luka hat fünf NBA First Teams erreicht und ihnen (den Dallas Mavericks) letztes Jahr die NBA Finals beschert", sagt der Weltmeister von 2023. "Er hat einen Vertrag verdient, den er wegen dem Trade nicht mehr unterschreiben kann und er selbst konnte nichts dagegen tun. Wenn so jemand getraded wird, ist niemand mehr sicher in dieser Liga."