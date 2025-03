NBA: Nächste Niederlage für Franz Wagner und Orlando Magic

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic schon wieder in letzter Sekunde einen Erfolg gegen die Toronto Raptors hergeschenkt.

Das Team des deutschen Starspielers unterlag den Kanadiern in der Nacht zum Mittwoch mit 113:114. Wagner selbst machte ein starkes Spiel, kam auf 28 Punkte und fünf Rebounds - konnte die nächste NBA-Pleite jedoch nicht verhindern.

Raptors-Rookie Ja’Kobe Walter entschied die Partie 0,5 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier über den deutschen Magic-Profi Tristan da Silva. Der Münchner hatte mit zwölf Punkten und vier von fünf verwandelten Würfen von draußen zuvor eine gute Partie abgeliefert. Topscorer war Magic-Star Paolo Banchero mit 41 Zählern.

Bereits in der Nacht zum Montag hatte Orlando eine denkbar knappe 102:104-Niederlage gegen Toronto kassiert. Dort hatte Wagner kurz vor Schluss einen Korbleger zum Sieg vergeben. Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Florida steht nun bei vier Niederlagen in Serie, die direkte Play-off-Qualifikation rückt somit in immer weitere Ferne.