NBA: Nächster Sieg für Schröders Nets

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets das nächste Aufeinandertreffen mit den Atlanta Hawks gewonnen. Im zweiten Duell innerhalb von 24 Stunden gewannen die Nets 114:102 und machten im Rennen um die Postseason weiter Boden auf die Play-in-Plätze gut. Schröder steuerte gegen das Team, das ihn 2013 gedraftet hatte, 14 Punkte und acht Assists bei, Topscorer war Mikal Bridges mit starken 38 Zählern.

Mit Nationalmannschafts-Kapitän Schröder in der Startaufstellung fuhr Brooklyn den dritten Sieg in den letzten vier Spielen ein. In der Eastern Conference hat das Team trotz schwachem Saisonstarts noch die Chance, die Play-offs zu erreichen. Aktuell stehen die Nets auf Rang elf, zwei Siege fehlen auf die Hawks auf Platz zehn, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt.