NBA: Orlando im Play-in-Turnier gegen Atlanta

Basketball-Weltmeister Franz Wagner und sein NBA-Team Orlando Magic bekommen es im Play-in-Turnier mit den Atlanta Hawks zu tun. Orlando gewann am vorletzten Hauptrundenspieltag 129:115 bei den Indiana Pacers, Atlanta triumphierte 124:110 bei den Philadelphia 76ers. Wagners Team hat im Duell mit den Hawks am Dienstagabend (Ortszeit) Heimrecht.

Wenn sich Orlando dort durchsetzt, geht es in der ersten Play-off-Runde gegen Titelverteidiger Boston Celtics. Bei einer Niederlage hat Wagners Team noch eine weitere Chance, sich für die Play-offs zu qualifizieren. Dann stünde ein Entscheidungsspiel gegen den Sieger des Duells zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat an. Am Ende dieses Wegs warten die Cleveland Cavaliers in der ersten Play-off-Runde.

Beim Play-in-Turnier werden insgesamt vier Play-off-Tickets vergeben - jeweils zwei im Osten und Westen. Dafür treten die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn der jeweiligen Conferences gegeneinander an. Orlando ist Siebter, Atlanta Achter. Auf den Plätzen neun und zehn folgen Chicago und Miami.

Beim Erfolg gegen die Pacers war der von leichten Kniebeschwerden gehandicapte Wagner einer von mehreren Stammspielern, die geschont wurden. Auch Topscorer Paolo Banchero kam nicht zum Einsatz. Tristan da Silva bekam dafür viel Spielzeit, in der ihm 14 Punkte gelangen. Vor Beginn des Play-in-Turniers treffen die Magic und die Hawks am letzten Spieltag aufeinander, auch dort werden beide Teams ihren Topspielern Ruhe gönnen.

Dennis Schröder verlor mit den Detroit Pistons 119:125 gegen die Milwaukee Bucks. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der mit seinem Team in den Play-offs auf die New York Knicks trifft, erzielte zwölf Punkte. Isaiah Hartenstein fehlte beim 145:111 von Oklahoma City Thunder bei Utah Jazz verletzt.