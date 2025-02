NBA: Orlando verliert trotz starkem Wagner - Hartenstein siegt

Der Negativlauf der Orlando Magic in der NBA geht trotz eines erneut stark aufgelegten Basketball-Weltmeisters Franz Wagner weiter. Das Team aus Florida verlor bei den ebenfalls formschwachen Utah Jazz mit 99:113, es war die achte Niederlage aus den vergangenen neun Partien der Magic. Wagner war mit 37 Punkte punktbester Akteur auf dem Parkett.

Mehr Zähler erzielte der 23-jährige Berliner in seiner NBA-Karriere bisher nur zweimal (je 38). Dazu gelang Wagner mit 18 erfolgreichen Versuchen ein Karrierebestwert von der Freiwurflinie. Sein deutscher Teamkollege Tristan da Silva kam auf neun Punkte. Franz Wagners Bruder Moritz fehlt wegen eines Kreuzbandrisses bis Saisonende. Orlando belegt nach 50 Spielen den achten Platz in der Eastern Conference.

Nach der überraschenden Niederlage gegen Dennis Schröder und die Golden State Warriors fanden die Oklahoma City Thunder wieder in die Spur. Das Team um Isaiah Hartenstein fertigte die Sacramento Kings mit 144:110 ab. Aaron Wiggins erzielte 41 Punkte, so viele wie noch nie in seiner Karriere. Hartenstein brillierte mit 16 Zählern und 14 Rebounds. Oklahoma bleibt damit weiter Erster im Westen.

Dort sind die Los Angeles Lakers weiter im Aufwind. Angeführt von Superstar LeBron James gewannen die Kalifornier im Madison Square Garden mit 128:112 bei den New York Knicks. James überragte beim sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen der Lakers mit einem Triple-Double (33 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists). Aufseiten der Knicks war der deutsche Center Ariel Hukporti für zwei Zähler verantwortlich.

Los Angeles liegt als Fünfter weiter auf Play-off-Kurs. Einen Platz davor rangieren die Denver Nuggets, die erneut vom überragenden MVP Nikola Jokić zum Sieg getragen wurden. Der Serbe kam beim 107:104 gegen die Charlotte Hornets auf 28 Punkte, 13 Rebounds und 17 Assists, es war sein 22. Triple-Double der Saison.