Die NBA -Saison 2024/25 ist in vollem Gange - und nun steht auch das erste von zwei Paris Games der Spielzeit an.

Und so kommt es, dass sich am Donnerstag, den 23. Januar, die San Antonio Spurs und Indiana Pacers in der Accor Arena in Frankreichs Hauptstadt duellieren.

Das Match ist damit auch ein Heimspiel für den französischen Spurs-Superstar Victor Wembanyama. Der "Alien" zählt nach seiner überragenden Rookie-Saison auch in dieser Spielzeit wieder zu den besten Akteuren der gesamten NBA.

Auf der Gegenseite steht derweil Tyrese Haliburton im Fokus. In der vergangenen Spielzeit führte der 24-Jährige die Pacers bis in die Eastern Conference Finals, dort war gegen den späteren Champion Boston Celtics Endstation.