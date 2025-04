NBA: Phoenix trennt sich von Headcoach Budenholzer

Die Phoenix Suns haben sich nach einer enttäuschenden Saison in der NBA von Headcoach Mike Budenholzer getrennt. Das gab die Basketball-Franchise aus dem US-Bundesstaat Arizona bekannt. Die Suns hatten als Elfter der Western Conference überraschend die Play-offs sowie das Play-in-Turnier verpasst.

"Unser Ziel bleibt es, auf höchstem Niveau zu konkurrieren, und wir haben die Erwartungen in dieser Saison nicht erfüllt" hieß es in dem Statement des Klubs: "Unsere Fans haben etwas Besseres verdient. Veränderungen sind notwendig." Es ist bereits die dritte Saison in Folge, nach der sich Phoenix auf der Position des Headcoaches neu aufstellt.

Budenholzer hatte erst vor der Spielzeit 2024/25 die Mannschaft um Superstar Kevin Durant übernommen, nachdem Frank Vogel entlassen worden war. Der 55-Jährige hatte einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. 2020/21 hatte Budenholzer den NBA-Titel mit den Milwaukee Bucks gewonnen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.