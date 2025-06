NBA Playoffs 2025 live: Spielplan, Modus, TV-Übertragungen, Chancen der deutschen Stars

Die NBA Playoffs 2025 laufen – das große Finale der Saison 2024/25, in dem die besten Teams um den Titel kämpfen. Doch wie genau funktionieren die Playoffs? Was hat es mit dem Play-In-Turnier auf sich ? Wer ist Titelverteidiger, welche Teams gelten als Favoriten und wie stehen die Chancen der deutschen NBA-Stars? Wir liefern euch alle Infos, damit ihr bestens vorbereitet seid für die Postseason!

Die offiziellen NBA Playoffs starten dann am 19. April. Direkt nach dem Ende der regulären Saison (bis einschließlich 13. April) geht es aber schon zur Sache. Los geht es am 15. April mit dem NBA Play-In Turnier. Die NBA Playoffs sind das Herzstück der Saison.

NBA Playoffs 2025: Der Modus im Überblick

Insgesamt kämpfen 16 Teams – jeweils acht aus der Eastern und Western Conference – in einem K.-o.-System um die Larry O’Brien Trophy. Jede Playoff-Serie wird im "Best of seven"-Modus ausgetragen - d. h. die Serie ist dann entschieden, wenn ein Team zuerst vier Siege erringen konnte. Jede Serie geht also mindestens über vier, maximal bis zu sieben Spiele lang. Der höher gesetzte Seed hat Heimvorteil, was bedeutet, dass die Spiele 1, 2, 5 und 7 (falls nötig) auf eigenem Parkett stattfinden.

Der Modus ist klar strukturiert:

Erste Runde: Die acht qualifizierten Teams jeder Conference treten gegeneinander an: Platz 1 vs. Platz 8, Platz 2 vs. Platz 7, Platz 3 vs. Platz 6 und Platz 4 vs. Platz 5.

Conference-Halbfinals: Die Sieger der ersten Runde spielen weiter – die Paarungen richten sich nach dem Turnierbaum aus Runde 1 (kein Re-Seeding).

Conference Finals: Die letzten zwei Teams jeder Conference kämpfen um den Einzug in die NBA Finals.

NBA Finals: Die Sieger der Eastern und Western Conference treffen im Juni 2025 aufeinander, um den Champion zu ermitteln. Heimrecht geht an das besser platzierte Team in der eigenen Conference aufeinander. Sollten zwei Nummer-1-Seeds in den Finals aufeinandertreffen, entscheidet die bessere Regular-Season Bilanz über den Heimvorteil.

Hier sind alle Partien in der Übersicht: Das NBA Playoff Picture