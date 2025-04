Oklahoma City Thunder ist mit einer Machtdemonstration in die Playoff-Serie gegen die Memphis Grizzlies gestartet.

Zum Auftakt der ersten Playoff-Runde im der Western Conference zwischen Oklahoma City Thunder und den Memphis Grizzlies legten die Gastgeber eine Galavorstellung auf das Parkett des PayCom Centers.

OKC mit dem deutschen Star Isiah Hartenstein siegte mit 131:80 (68:36) gegen die Grizzlies und gehen damit in der Playoff-Serie mit 1:0 in Führung. Für Oklahoma war es zugleich der höchste Sieg in den NBA-Playoffs in der Franchise-Historie.

Erfolgreichster Werfer im siegreichen OKC-Team war Aaron Wiggins mit 21 Punkten, vier Rebounds und drei Vorlagen. Hartenstein steuerte 14 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists zum klaren Erfolg Oklahomas bei.