Das Play-In-Turnier in der NBA steht an und entscheidet über die letzten Playoff-Plätze. So funktioniert der Modus.

NBA Play-In-Turnier 2025: Welche Deutschen sind dabei?

Tatsächlich nimmt in den Orlando Magic nur ein Team mit deutscher Beteiligung am Play-In-Turnier teil. Die Brüder Franz Wagner und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva stehen beim Siebtplatzierten der Eastern Conference unter Vertrag.

Mitwirken können allerdings nur da Silva und Franz, nachdem sich Moritz in der Regular Season einen Kreuzbandriss zuzog.

Für Wagner, da Silva und die Magic geht es gegen die Atlanta Hawks. Springt ein Sieg dabei heraus, steht Orlando in den Playoffs und würde auf die Boston Celtics treffen.

Das jüngste Duell mit den Hawks gab es für die Magic kurioserweise am letzten Spieltag der Regular Season am Sonntagabend. Wagner wurde dabei geschont, um im Do-or-Die-Game gegen Atlanta bei Kräften zu sein.

Die Partie ging mit 117:105 an die Hawks. Die drei Spiele davor waren ebenfalls ausgeglichen - insgesamt gingen zwei der vier Partien in dieser Saison an Atlanta, zwei gingen an Orlando. Dabei gewannen beide Teams jeweils einmal zuhause und einmal auswärts.

Ausgeglichener könnten die Vorzeichen also kaum stehen.