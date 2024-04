Anzeige Die Regular Season 23/24 ist beinahe beendet. In den finalen Tagen sind allerdings noch alle möglichen Fragen unbeantwortet – wir blicken auf die Rennen, die noch spannend sind, und den größten X-Faktor der Eastern Conference. Die Ziellinie ist in Sichtweite. Nur noch bis kommenden Sonntag wird in der NBA gespielt, bevor es mit dem Play-In und dann mit den Playoffs weitergeht. Für die meisten Teams geht es jedoch nicht mit einem lockeren Auslaufen in die letzten Tage – es sind noch alle möglichen Rennen am Laufen, etliche Positionen ungesichert. Wir blicken auf die wichtigsten Fragen, die in den kommenden Tagen noch zu beantworten sind. 1. Wer sichert sich den 1st Seed im Westen? So knapp war es so spät selten, besser gesagt noch nie, laut ESPN Stats & Info. Drei Teams haben noch immer beste Chancen, mit dem Heimvorteil durch die gesamten West-Playoffs zu gehen: Minnesota und Denver stehen bei derselben Bilanz (54-24), OKC steht auf Rang drei mit 53-25. Alle Teams haben also noch vier Spiele vor sich, um die endgültige Position zu finden. Die Situation wird noch verkompliziert dadurch, dass enge Verbindungen zwischen den Teams bestehen, zumal alle aus derselben Division (Northwest) kommen. Die Nuggets und Wolves spielen in der Nacht auf Donnerstag noch einmal in Denver gegeneinander – in einem Spiel, das für beide Teams ein Back-to-Back ist.

Denver kann die Saisonbilanz zwischen beiden Teams hier maximal ausgleichen. Sollte die Bilanz am Ende identisch sein, hätte Minnesota den Tiebreaker (bessere Bilanz gegen Teams der Western Conference) auf seiner Seite. Diesen Vorteil hätten sie auch gegenüber OKC (im direkten Duell stehen diese beiden Teams bei 2-2). Die Thunder wiederum halten den direkten Tiebreaker gegenüber Denver (3-1). Es ist knifflig. OKC befand sich eigentlich in einer guten Position, zumal die Thunder nun vier Heimspiele in Folge haben (vs. SAC, SAS, MIL, DAL), allerdings haben sie gerade zum ersten Mal in dieser Saison drei Spiele in Folge verloren, weil Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams ausfielen. Bei beiden ist nicht klar, ob sie für den kompletten finalen Homestand zur Verfügung stehen. Damit spricht relativ viel für Platz drei bei der ersten Playoff-Teilnahme für OKC seit 2020. Bei Denver wiederum kehrte Jamal Murray gegen Atlanta nach sieben Spielen Pause endlich zurück und spielte 21 gute Minuten. Von den restlichen vier Spielen sind drei auswärts, allerdings gegen schwache Teams (UTA, SAS, MEM). Die Timberwolves haben noch drei etwas kniffligere Heimspiele vor sich (WAS, ATL, PHX). Will sagen: Die Nuggets haben trotz der Tiebreaker-Situation recht gute Karten, sich zum zweiten Mal in Serie Platz eins im Westen zu sichern. Das Duell zwischen beiden sollte die Entscheidung bringen – diese Partie (Do., 4 Uhr) ist einer der Pflichttermine in den kommenden Tagen.

Harter Fight um Platz sechs im Westen 2. Wer entgeht im Westen dem Play-In? Hinter der absoluten Spitze ist im Westen noch mehr unklar. Es ist fast sicher, dass die Clippers und Mavericks an 4 und 5 einlaufen und zum dritten Mal seit 2020 eine Erstrundenserie gegeneinander bestreiten werden. Aber dahinter? Golden State wird wahrscheinlich Zehnter, nachdem die Rockets nun offiziell raus sind. Von 6 bis 9 ist noch nahezu alles möglich. Zwischen Phoenix (Platz 6: 46-32) und den Lakers (9: 45-34) liegen nur 2,5 Spiele Differenz, und eben New Orleans und Sacramento. Die Kings sind dabei auf Kurs, der "Wunschgegner" aller Teams zu werden – ohne Malik Monk und Kevin Huerter fehlen zwei der wichtigsten Wings. Auch NOLA schwächelte zuletzt, bevor am Sonntag etwas überraschend in Phoenix gewonnen wurde. Brandon Ingram wird mindestens noch ein weiteres Spiel verpassen. Eine der größten Fragen lautet, ob Phoenix Platz 6 behaupten kann. Der restliche Spielplan der Suns wirkt brutal (vs. LAC, @LAC, @SAC, @MIN), vielleicht hilft es den Suns aber, dass die Verfolger zuletzt nicht allzu formstark waren oder, im Falle der Lakers, nur noch drei Spiele vor sich haben, um Boden gut zu machen (den Tiebreaker allerdings hätte Los Angeles).

Die (mindestens) zweitgrößte Frage lautet, ob die Lakers noch wenigstens eins der zwei Teams vor ihnen überholen können. Das wäre insofern wichtig, weil sie damit in die obere Hälfte des Play-Ins rücken würden und so zwei Single-Game-Chancen hätten, um in die Playoffs zu kommen. Stand jetzt würden sie in ein 9/10-Matchup gegen die Warriors gehen, dessen Verlierer direkt in den Urlaub geht. Kommende Nacht treffen diese beiden Teams direkt aufeinander, danach haben die Lakers noch Auswärtsspiele in Memphis (ein Pflichtsieg) und bei den Pelicans am letzten Spieltag. Diese Partie hat gute Karten, das wichtigste Spiel der letzten Saisonwoche zu werden. Zuvor treffen die Pelicans und Kings übrigens auch nochmal aufeinander.

Anzeige Zweikampf um bessere Draftchancen 3. Wer sichert sich die drittbesten Lottery-Odds? Bevor es mit dem Osten weitergeht, ein kurzer Blick in den Keller. Die Pistons (13-65) und Wizards (15-64) werden die beiden miesesten Bilanzen der Liga hinlegen, das ist schon gesichert. Maximale Gratulation an dieser Stelle. Ein drittes Team kann sich allerdings noch die geteilten besten Odds für den Nr.1-Pick verschaffen (14%) – welches wird es sein? Vier Spiele vor dem Ende stehen Charlotte und San Antonio jeweils bei 19-59. Sollte es bei einer identischen Bilanz bleiben, würde nach der Saison eine zufällige Wahl zwischen beiden Teams entscheiden. Die Chance ist aber hoch, dass es am Ende unterschiedliche Bilanzen sein werden. Charlotte spielt noch gegen Boston, Dallas, Cleveland und Atlanta – also die beiden wohl heißesten Teams der NBA und zwei andere (mindestens) Play-In-Teams, für die es noch um Positionierung geht. San Antonio hat noch Denver, OKC, Detroit und Memphis vor sich. Die Chance ist höher, dass eins dieser Spiele aus Versehen gewonnen wird. Zumal die Spurs einen brandheißen Victor Wembanyama (seit der All-Star-Break: 23,2 Punkte, 12,2 Rebounds, 5,3 Assists, 4,5 Blocks, 1,6 Steals, 12 LOLs pro Spiel) und allein über die letzten Wochen unter anderem die Pelicans, Suns, Knicks und Thunder geschlagen haben. Charlotte sollte es also vermutlich "schaffen".

Dahinter ist noch folgendes interessant: Torontos Pick ist Top-6-geschützt, aktuell haben die Raptors exakt die sechstbesten Odds. Springt auch nur ein Team in der Lottery vor sie, geht der Pick an San Antonio. Utah hat die achtbesten Odds und einen Top-10-geschützten Pick, der im schlimmsten Fall nach OKC geschickt wird. Es mag daran liegen, dass die einstmals ziemlich guten Jazz ihre letzten zwölf Spiele vergeigt haben. Nun aber wieder zu den Teams, die noch gewinnen wollen. Wobei …

Der Kampf hinter den Celtics im Osten Hinter den längst enteilten Celtics (62-16) gab die Eastern Conference zuletzt kein gutes Bild ab. Milwaukee müsste sich den 2-Seed eigentlich längst gesichert haben, hat aber aktuell vier Spiele in Folge verloren, dabei nacheinander gegen die Wizards, Grizzlies und Raptors verloren, bevor nun mal ein gutes Team dran war (die Knicks). Nur in einem dieser Spiele war die gesamte Big 3 mit dabei (und Khris Middleton ging dann im zweiten Viertel raus) – aber: Es ging gegen die Wizards, Grizzlies und Raptors, bei denen seit geraumer Zeit keine fünf NBA-Starter mehr auflaufen, geschweige denn drei Stars. Milwaukee steht in der Doc-Rivers-"Ära" bei 15-17 und taumelt den Playoffs entgegen. Die nächsten vier Spiele sind gegen Boston, zweimal Orlando und OKC, allesamt Top-Gegner. Orlando (aktuell 46-32) könnte damit – schockierenderweise – tatsächlich noch den 2-Seed erreichen, auch wenn sich Franz Wagner gegen Chicago am Knöchel verletzte; er soll damit wohl nicht länger fehlen.

Von allen Verfolgern waren sie zuletzt am besten aufgelegt, gewannen 9 ihrer letzten 13 Spiele; New York (46-32) hat endlich O.G. Anunoby zurück und muss nun schnell versuchen, die Magie aus dem Januar wiederzufinden. Cleveland (46-33) taumelt seit Wochen noch mehr als die Bucks und könnte, wenn es so weitergeht, sogar noch tiefer abrutschen. Der Osten macht, wie eingangs erwähnt, keinen guten Eindruck. Von der einstmals gelobten neuen Tiefe der Conference ist nicht viel zu sehen, derzeit wirkt es, als würden die Celtics über allem thronen, und Formeln wie Basketball Power Index von ESPN geben dem Ost-Primus eine 64-prozentige Chance, die Finals zu erreichen (bei Basketball-Reference sind es sogar 78%). Natürlich gibt es dabei noch einen ziemlich großen X-Faktor.

Philly hofft auf den amtierenden MVP 5. Reicht Joel Embiid die Zeit? Zumindest ein Team schickt sich an, den Osten interessanter zu machen als von manchen Experten befürchtet. Embiid ist zurückgekehrt und hat seinen taumelnden Sixers direkt einen Schub gegeben – alle drei Spiele mit dem noch amtierenden MVP hat Philly gewonnen, insgesamt sind es gerade fünf Siege in Folge. Ein gewisser Rost ist Embiid dabei noch anzusehen, auch wurde er in jedem seiner bisherigen Spiele müde, das war jedoch zu erwarten. Erfreulich ist, dass er defensiv sehr schnell rotieren und hochschalten kann, wenn die Situation es erfordert, wie etwa gegen OKC gesehen, als er in der Crunchtime mehrere massive Plays in der Crunchtime hatte, die das Spiel entschieden.

