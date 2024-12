Die NBA-Saison 2024/25 ist in vollem Gange! Wann ging's los, wann steigen die Playoffs und wann die Finals? ran fasst wichtige Eckdaten und Termine zur anstehenden Spielzeit zusammen. Die NBA ist zurück aus der Sommerpause: Die Blicke der Basketball-Fans richten sich in die Vereinigten Staaten, wo seit Ende Oktober die NBA-Saison 2024/25 läuft.

Neben dem amtierenden Champion, den Boston Celtics, zählen auch die Denver Nuggets und der letztjährige Finalist Dalls Mavericks zu den Titel-Favoriten. Auch in dieser Saison überträgt ran wieder wöchentlich zwei Spiele im Free-TV auf ProSieben MAXX oder ProSieben. Parallel wird es die Spiele auch im kostenlosen Livestream in der ran App und auf Joyn geben. NBA-Saison 2024/25 live im kostenlosen Livestream von ProSieben MAXX auf Joyn Darüber hinaus werden auch einige deutsche Spieler in der NBA zu sehen sein. DBB-Kapitän Dennis Schröder läuft für die Brooklyn Nets auf, könnte aber im Laufe der Saison zu einem Top-Team getradet werden. Die Brüder Franz und Moritz Wagner wollen nach einer starken Saison erneut den Sprung in die Playoffs schaffen. Unterstützung erhalten sie dabei von einem weiteren Deutschen: Die Magic verpflichteten Forward Tristan da Silva mit dem 18. Pick im Draft 2024. Zudem sind auch Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (New Orleans Pelicans) und Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) in Übersee aktiv. NBA 2024/25: Diese NBA-Spiele seht ihr live im Free-TV und kostenlosen Livestream. Aber wann genau geht's los? Wann starten die Playoffs? Wann finden die Finals statt? ran liefert euch alle wichtigen Termine im Überblick.

NBA-Saison 2024/25: Wann starteten Training Camps und wann sind Preseason Games? Die Training Camps begannen offiziell am 1. Oktober, bereits sechs Tage zuvor öffnete sich das Fenster für die Mannschaften, die Vorbereitungsspiele außerhalb der USA bestritten. Innerhalb der Preseason (4. bis 18. Oktober) absolvierten die NBA-Teams vier bis fünf Partien.

NBA: Wann startete die Regular Season 2024? Das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Boston Celtics und den New York Knicks war für den 23. Oktober 2024 um 1:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Die Celtics konnten sich beim Saisonauftakt mit 132:109 durchsetzen (hier geht's zu den Highlights).

NBA-Saison 24/25: Der Spielplan Den kompletten Spielplan zur NBA-Saison 2024/25 findet ihr unter diesem Link.

Saison 2024/25: Wann übertragen ProSieben und ProSieben MAXX im Free-TV? ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Zusätzlich zeigt ran auch zwei Spiele in der NBA-Preseason.

Wann begann und wann endet das NBA In-Season Tournament 2024? Der Start des In-Season Tournament, dem Emirates NBA Cup, war am 12. November 2024. Die Halbfinals und das Finale folgten am 14. bzw. 17. Dezember in Las Vegas. Letztlich konnten sich die Bucks im Finale souverän gegen die Thunder durchsetzen.

NBA: Welche Christmas Games gibt es 2024? Auch an Weihnachten wird in der NBA weitergespielt! Die Christmas Games haben in der NBA eine lange Tradition - am 1. Weihnachtsfeiertag setzt die NBA in der Regel die prestigeträchtigsten Duelle an, um die Fans während der Feiertage vor die TV-Geräte zu locken. Ein besonders attraktives Christmas Game findet in Dallas zwischen den Mavericks und Minnesota Timberwolves statt. In der Neuauflage der vergangenen Western Conference Finals wollen Anthony Edwards Revanche für die 1:4-Pleite und den Trash Talk von Luka Doncic nehmen. San Antonio Spurs at New York Knicks, 18 Uhr (deutscher Zeit) Philadelphia 76ers at Boston Celtics, 23:00 Uhr Los Angeles Lakers at Golden State Warriors, 2:00 Uhr (in der Nacht auf den 25.12.) Denver Nuggets at Phoenix Suns, 4:00 Uhr

NBA-Saison 24/25: Bis wann sind Trades möglich? Die Trade Deadline ist am 6. Februar 2025 um 15 Uhr Eastern Time. Eine weitere wichtige Deadline ist noch die Playoff Eligibility Waiver Deadline (1. März) - will ein Team einen vertragslosen Spieler in den Playoffs einsetzen, muss dieser am oder vor dem 1. März von seinem vorherigen Team freigestellt worden sein.

NBA-Saison 2024/25: Wann endet die Regular Season? Insgesamt bestreiten die NBA-Teams 82 Regular-Season-Spiele, die abschließenden Partien stehen am 13. April 2024 an. NBA-Saison 2024/25: Der komplette Spielplan

Wann findet das NBA All Star Game 2025 statt? Das All Star Game wird am 16. Februar 2025 im Chase Center der Golden State Warriors ausgetragen.

NBA-Playoffs 2025: Wann startet die Postseason und wann sind die Finals? Das Play-In Tournament, in dem acht Teams die vier verbliebenen Playoff-Plätze ausspielen, findet vom 15. bis 18. April 2025 statt. Einen Tag später starten die Playoffs, jede Paarung wird im Best-of-Seven-Modus ausgetragen - nachfolgend die Termine der einzelnen Runden in der Übersicht. 19. April 2025: Start der ersten Playoff-Runde

5./6. Mai 2025: Start der Conference Semifinals (möglicherweise Vorverlegung auf 3./4. Mai)

28. Mai 2025: Star der Conference Finals

5. Juni 2025: Erstes Spiel der NBA Finals Auch interessant: NBA 2024/25: Favoritencheck - wer holt den Titel?

NBA 2024: Wann mussten die finalen Kader für die Regular Season feststehen? Bis zum 21. Oktober 2024 um 17 Uhr Eastern Time mussten die Kader fix sein, mit denen die Teams in die reguläre Saison gehen.

Victor Wembanyama dabei? Die größten NBA-Spieler in der Geschichte 1 / 16 © 2022 Getty Images Mega-Talent Victor Wembanyama dabei? Die größten NBA-Spieler in der Geschichte

Der diesjährige Nummer-1-Pick des NBA-Drafts, Victor Wembanyama, gilt als Riesen-Talent und will zu einem der Größten in der Geschichte des Basketballs werden. Körperlich hat er das schon geschafft, denn der Franzose misst 2,24 Meter. Damit schafft es Wembanyama in die Top-15 der größten NBA-Profis in der Geschichte? ran wirft einen Blick auf die Basketball-Riesen. © 2009 Getty Images Platz 15: Peter John Ramos

• Größe: 2,22 Meter (US-Größe: 7 foot 3 inches)

• Team: Washington Wizards (2004-2005)

• Nationalität: Puerto Rico

• Stats: 11 Punkte und 4 Rebounds in 6 Spielen

© getty Platz 10 (geteilt): Priest Lauderdale

• Größe: 2,24 Meter (US-Größe: 7 foot 4 inches)

• Teams: Atlanta Hawks (1996-1997), Denver Nuggets (1997-1998)

• Nationalität: USA

• Stats: 255 Punkte und 143 Rebounds in 74 Spielen

© IMAGO/USA TODAY Network Platz 10 (geteilt): Boban Marjanovic

• Größe: 2,24 Meter (US-Größe: 7 foot 4 inches - andere Quellen wie "Sporting News" schreiben von 7 foot 3 inches)

• Teams: San Antonio Spurs (2015-2016), Detroit Pistons (2016-2018), Los Angeles Clippers (2018-2019), Philadelphia 76ers (2019), Dallas Mavericks (2019-2022), Houston Rockets (seit 2022)

• Nationalität: Serbien

• Stats: 1.709 Punkte und 1.107 Rebounds in 296 Spielen

© getty Platz 10 (geteilt): Ralph Sampson

• Größe: 2,24 Meter (US-Größe: 7 foot 4 inches)

• Teams: Houston Rockets (1983-1987), Golden State Warriors (1987-1989), Sacramento Kings (1989-1991), Washington Bullets (1991-1992)

• Nationalität: USA

• Stats: 7.039 Punkte und 4.011 Rebounds in 456 Spielen

© imago sportfotodienst Platz 10 (geteilt): Rik Smits

• Größe: 2,24 Meter (US-Größe: 7 foot 4 inches)

• Team: Indiana Pacers (1988-2000)

• Nationalität: Niederlande

• Stats: 12.871 Punkte und 5.277 Rebounds in 867 Spielen

© 1989 Getty Images Platz 10 (geteilt): Mark Eaton

• Größe: 2,24 Meter (US-Größe: 7 foot 4 inches)

• Team: Utah Jazz (1982-1993)

• Nationalität: USA

• Stats: 5.216 Punkte und 6.939 Rebounds in 875 Spielen

© IMAGO/USA TODAY Network Platz 7 (geteilt): Sim Bhullar

• Größe: 2,26 Meter (US-Größe: 7 foot 5 inches)

• Team: Sacramento Kings (2015)

• Nationalität: Kanada

• Stats: 2 Punkte und 1 Rebound in 3 Spielen

© imago/getty Platz 7 (geteilt): Pavel Podkolzin

• Größe: 2,26 Meter (US-Größe: 7 foot 5 inches)

• Team: Dallas Mavericks (2004-2006)

• Nationalität: Russland

• Stats: 4 Punkte und 9 Rebounds in 6 Spielen

© IMAGO/USA TODAY Network Platz 7 (geteilt): Chuck Nevitt

• Größe: 2,26 Meter (US-Größe: 7 foot 5 inches)

• Teams: Houston Rockets (1982-1983, 1988-1990), Los Angeles Lakers (1984-1985), Detroit Pistons (1985-1988), Chicago Bulls (1991), San Antonio Spurs (1993)

• Nationalität: USA

• Stats: 251 Punkte und 239 Rebounds in 155 Spielen

© imago images/Pius Koller Platz 3 (geteilt): Shawn Bradley

• Größe: 2,29 Meter (US-Größe: 7 foot 6 inches)

• Teams: Philadelphia 76ers (1993-1995), New Jersey Nets (1995-1997), Dallas Mavericks (1997-2005)

• Nationalitäten: USA, Deutschland

• Stats: 6.752 Punkte und 5.268 Rebounds in 832 Spielen

© imago sportfotodienst Platz 3 (geteilt): Yao Ming

• Größe: 2,29 Meter (US-Größe: 7 foot 6 inches)

• Team: Houston Rockets (2002-2011)

• Nationalität: China

• Stats: 9.196 Punkte und 4.467 Rebounds in 481 Spielen

© imago Platz 3 (geteilt): Slavko Vranes

• Größe: 2,29 Meter (US-Größe: 7 foot 6 inches - andere Quellen wie "Sporting News" schreiben von 7 foot 5 inches)

• Team: Portland Trail Blazers (2004)

• Nationalität: Montenegro

• Stats: 0 Punkte und 0 Rebounds in 1 Spiel

© IMAGO/USA TODAY Network Platz 3 (geteilt): Tacko Fall

• Größe: 2,29 Meter (US-Größe: 7 foot 6 inches)

• Teams: Boston Celtics (2019-2021), Cleveland Cavaliers (2021-2022)

• Nationalität: Senegal

• Stats: 82 Punkte und 90 Rebounds in 37 Spielen

© getty/imago Platz 1 (geteilt): Manute Bol

• Größe: 2,31 Meter (US-Größe: 7 foot 7 inches)

• Teams: Washington Bullets (1985-1988, 1994), Golden State Warriors (1988-1990, 1994), Philadelphia 76ers (1990-1993, 1994), Miami Heat (1993-1994)

• Nationalitäten: Sudan, USA

• Stats: 1.599 Punkte und 2.647 Rebounds in 625 Spielen

© imago Platz 1 (geteilt): Gheorghe Muresan

• Größe: 2,31 Meter (US-Größe: 7 foot 7 inches)

• Teams: Washington Bullets (1993-1998), New Jersey Nets (1998-2000)

• Nationalitäten: Rumänien, USA

• Stats: 3.020 Punkte und 1.957 Rebounds in 307 Spielen