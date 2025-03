NBA: Schröder überzeugt im Duo mit Hardaway

Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons den nächsten Sieg in der NBA gefeiert und dabei mit 17 Punkten und zehn Assists überzeugt. Der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister stand beim 133:122 gegen das Spitzenteam Cleveland Cavaliers in der Startformation und war neben Tim Hardaway Jr. (32 Punkte) ein entscheidender Faktor im Spiel der Pistons.

"Das hat mich heute an die Atlanta-Tage erinnert", schrieb Schröder (31) bei Instagram. Bereits auf seiner ersten Station in der NBA hatte er bei den Atlanta Hawks mit Hardaway zusammengespielt.

Das Duo fing gegen den Tabellenführer der Eastern Conference auch den Ausfall des Ausnahmespielers Cade Cunningham auf, der wegen einer Wadenprellung zum dritten Mal nacheinander aussetzen musste. Für ihn rückte Schröder in die Starting Five. Kurzfristig verpasste auch Tobias Harris wegen Problemen an der Achillessehne die Partie.

Dennoch gelang Detroit der 42. Sieg der Saison, damit werden die Pistons erstmals seit 2016 eine Hauptrunde wieder mit mehr Siegen als Niederlagen abschließen. Als Fünfter im Osten liegt Detroit klar auf Play-off-Kurs.

Auf den direkten Einzug in die Endrunde hoffen auch die Golden State Warriors. Auch Schröders Ex-Team holte den 42. Sieg, beim 111:95 bei den New Orleans Pelicans stand auch Superstar Stephen Curry wieder auf dem Court. Nach seiner Verletzungspause wegen einer Beckenprellung erzielte Curry als bester Werfer der Partie 23 Punkte.

Die Warriors sind Siebter im Westen und liegen gleichauf mit den Los Angeles Clippers auf Platz sechs, der zum direkten Einzug in die Play-offs berechtigt. Für beide Teams stehen noch neun Spiele in der Hauptrunde aus.