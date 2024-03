NBA: Theis und die Clippers schlagen Portland erneut

Anzeige

Basketball-Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden die Portland Trail Blazers geschlagen und Kurs auf die Play-offs in der Profiliga NBA gehalten. Theis kam beim 125:117-Erfolg in Oregon in gut 20 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte und vier Rebounds, Topscorer der Clippers war Paul George mit 31 Zählern.

Theis' früherer Klub Boston Celtics feierte durch das 129:102 beim Hinterbänkler Detroit Pistons den achten Sieg in Folge und untermauerte den Status als bestes Team der Liga. Die Los Angeles Lakers mit dem überragenden Anthony Davis (23 Punkte, 19 Rebounds) erreichten durch das 101:94 gegen die Philadelphia 76ers einen wichtigen Sieg im Play-off-Rennen.

Bei den San Antonio Spurs, mit nur 15 Siegen aus 70 Spielen das schlechteste Team der Western Conference, hatte zumindest Nummer-eins-Pick Victor Wembanyama einen guten Abend. Der 20-jährige Franzose verbuchte bei der 97:99-Heimniederlage der Texaner gegen die Memphis Grizzlies starke 31 Punkte und 16 Rebounds.