NBA Trade Deadline 2025: Brandon Ingram wird zu den Toronto Raptors getradet - Newsticker

In der NBA steht am Donnerstag, 6. Februar, ein wichtiger Termin auf dem Programm: die Trade-Deadline. Bis 21 Uhr deutscher Zeit dürfen die 30 Teams Spieler traden und sich für die finale Saisonphase und die im Anschluss stattfindenden Playoffs noch einmal verstärken.

Zusätzlich geht Forward Cam Reddish nach Charlotte sowie ein First Round Pick im Jahr 2031. Zusätzlich tauschen die Hornets und Lakers ihre First Round Picks 2030.

Dafür geben die Lakers im Gegenzug Dalton Knecht ab. Der Guard war erst in der vergangenen Saison in der ersten Runde vom Team von J.J. Reddick ausgewählt worden.

In den letzten Stunden vor der Trade Deadline geht es noch einmal rund: Nach dem Wirbel um Dennis Schröder und Jimmy Butler wechselt der nächste Top-Star das Team: brandon Ingram schließt sich den Toronto Raptors an.

Das Skurrile dabei: Schröder befand sich zum Zeitpunkt des Trades bereits in Salt Lake City. Die Warriors spielten an dem Abend gegen die Jazz. Für die Warriors kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz.

In den Trade für den Forward sind insgesamt vier Klubs involviert. So verlassen Andrew Wiggins und Kyle Anderson die Warriors in Richtung Miami inklusive eines Erstrunden-Picks 2025.

Vor der Trade-Deadline geht es in der NBA weiterhin rund. Laut Informationen von "ESPN" traden die Washington Wizards Jonas Valanciunas zu den Sacramento Kings. Der 2,16 Meter große Center aus Litauen kommt in der laufenden Saison auf 11,5 Punkte.

Mit Kyle Kuzma kommt ein Small Forward, der vier Jahre jünger ist und in den letzten Jahren klar aufsteigende Tendenz zeigte. Obwohl Kuzma in der laufenden Spielzeit etwas schwächelt, soll er der bessere Fit für die Zukunft sein.

NBA-Insider Marc Spears von "ESPN" berichtet, dass die Franchise den Braunschweiger für einen Trade verfügbar gemacht habe. Der vermeintliche Hintergrund: Die Warriors wollen laut übereinstimmenden Medienberichten bis zur Trade Deadline am Donnerstag noch einen All-Star an die Seite von Stephen Curry stellen. "Was ihnen helfen könnte, ist, dass sie jetzt auch Dennis Schröder in Trades einbeziehen würden", behauptet Spears.

Der 31-Jährige wechselte erst Mitte Dezember 2024 von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors. Neben Schröder schickten die Nets einen zukünftigen Zweitrundenpick nach San Francisco, im Gegenzug gingen Guard Reece Beekman, De'Anthony Melton und drei zukünftige Zweitrundenpicks nach Brooklyn. Erst kürzlich nannte er die Trades in der NBA "moderne Sklaverei".