Die NBA-Saison 2024/25 wirft ihren Schatten voraus. Natürlich sind auch in diesem Jahr zahlreiche Stars auf der Suche nach lukrativen Verträgen und die Teams loten Trades aus, um ihren Kader zu verbessern. ran liefert alle wichtigen Informationen zu Gerüchten und Deals im Ticker. Die NBA startet am 24. Oktober offiziell in die neue Saison und gleich zu Beginn geht es auf dem Markt mächtig rund. Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV New York Knicks at Boston Celtics - NBA-Saisonstart in der Nacht vom 22. auf den 23.10. live auf ProSieben und im Stream Los Angeles Clippers at Denver Nuggets live am 26.10. ab 22:35 Uhr auf ProSieben MAXX Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Milwaukee Bucks am 27.10. bei den Brooklyn Nets (23 Uhr) und bei den Boston Celtics (0:30 Uhr)

+++ 22. Oktober 2024, 11:32 Uhr: NBA-Quartett unterschreibt neue Mega-Kontrakte +++ Einen Tag vor Saisonbeginn regnet es in der NBA lukrative Vertragsverlängerungen. Neben dem Doppelschlag der Houston Rockets (siehe 8:10 Uhr) bleiben laut übereinstimmenden Medienberichten vier weitere Profis ihren Franchises treu. Die Denver Nuggets konnten sich mit Routinier Aaron Gordon auf eine Zusammenarbeit bis 2029 plus eine Spieleroption einigen. Für die drei zusätzlichen Jahre kassiert der 29 Jahre alte Power Forward angeblich umgerechnet knapp 103 Millionen Euro. Die restlichen Deals betreffen hingegen jüngere Akteure. Trey Murphy III darf sich offenbar auf vier weitere Saisons im Dress der New Orleans Pelicans freuen. Die Nummer 25 bekommt den Berichten zufolge trotz der längeren Laufzeit eine nur minimal höhere Summe überwiesen als Gordon. Ganze fünf Spielzeiten länger als zuvor sollen nun die Arbeitspapiere von Jalen Johnson (Atlanta Hawks) und Wagner-Teamkollege Jalen Suggs (Orlando Magic) gültig sein. Im Gegenzug werden wohl jeweils rund 139 Millionen Euro auf die Konten der NBA-Akteure fließen.

+++ 22. Oktober 2024, 8:10 Uhr: Houston verlängert mit Alperen Sengun langfristig +++ Die Houston Rockets haben zwei Rookies langfristig an sich gebunden. Nach der Verlängerung mit Jalen Green im Wert von umgerechnet 98 Millionen Euro, soll auch Center-Talent Alperen Sengun weiterhin für die Franchise auflaufen. Dies hat laut "ESPN" das Berater-Duo um Sean Kennedy und Jeff Schwartz verraten. Offenbar handelt es sich um einen Fünfjahresvertrag mit einer sogenannten "Player Option", also einer Möglichkeit, eine weitere Saison dranzuhängen. Damit würde Sengun als erster Spieler seit Mavericks-Superstar Luka Doncic und Hawks-Spielmacher Trae Young einen solchen Deal abschließen. Für ihren türkischen Nationalspieler greifen die Rockets wohl tief in die Tasche: Gute 170 Millionen Euro wird Sengun dem Bericht zufolge einstreichen. In der vergangenen Spielzeit glänzte der 22-Jährige schließlich mit über 21 Punkten, 9 Rebounds und 5 Assists im Schnitt - nur fünf andere NBA-Akteure konnten das ebenfalls von sich behaupten.

+++ 19. Oktober 2024, 18:39 Uhr: Grayson Murphy schafft Sprung aus Dresden in die NBA +++ Die Los Angeles Lakers haben Grayson Murphy verpflichtet. Der Guard wechselt nach einer Saison bei Zweitligist Dresden Titans in die beste Basketball-Liga der Welt. Bereits während der Summer League kam Murphy für die Lila-Goldenen zum Einsatz. In der deutschen ProA konnte der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit unter anderem mit durchschnittlich 13,8 Punkten und 7,1 Rebounds überzeugen. Insgesamt steuerte er in vier Partien mindestens 20 Zähler bei, fünfmal gelang ihm sogar ein Double-Double. Bei der NBA-Franchise unterzeichnete Murphy nun einen nicht-garantierten Einjahresvertrag. Das Mindestgehalt bei dieser Art von Verträgen liegt bei umgerechnet 1,07 Millionen Euro. Vor seiner ersten Station in Deutschland verbrachte der US-Amerikaner fünf Jahre am Belmont-College in Tennessee. In Kalifornien soll er künftig mit der Rückennummer 40 auflaufen. Am kommenden Mittwoch treffen die Lakers zum Saisonauftakt auf die Minnesota Timberwolves (ab 4 Uhr im ran-Liveticker). NBA 2024: So lief die Preseason für die Deutschen Auch interessant: NBA - Dennis Schröder: FC Bayern? Haben noch viel Arbeit vor sich

+++ 8. Oktober 2024, 10:45 Uhr: Wendell Carter Jr. verlängert bei den Orlando Magic +++ Zahltag für einen Teamkollegen der Wagner-Brüder und von Tristan da Silva! Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Orlando Magic mit Wendell Carter Jr. auf einen neuen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtwert von 60 Millionen Euro geeinigt. Der Center hatte die letzten beiden Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wenn er fit war, war er allerdings als Starter gesetzt. Vergangene Saison absolvierte er 55 Partien und kam in rund 26 Minuten pro Partie auf durchschnittlich elf Punkte und sieben Rebounds. Beeinflussen könnte diese Verlängerung vor allem Moritz Wagner, der in der NBA meistens als Center eingesetzt wird. Das Team scheint weiter auf Carter Jr. als Starter setzen, für den Deutschen bleibt entsprechend nur die Backup-Rolle. Carter Jr. wurde ursprüngliche 2018 von den Chicago Bulls an Pick Nummer 7 gedraftet. 2021 sicherten sich die Magic im Zuge des Nikola-Vucevic-Trades die Dienste des heute 25-Jährigen.

+++ 6. Oktober 2024, 21:41 Uhr: P.J. Tucker unzufrieden bei den LA Clippers - Einigung gesucht +++ Laut NBA-Insider "Shams Charania" wird PJ Tucker in der Preseason der Los Angeles Clippers für den Moment nicht mitwirken, der Power Forward sei äußerst unzufrieden in der Stadt der Engel - ein Trade gilt als wahrscheinlich. Es werde nach einer Einigung für beide Parteien gesucht, so Charania. "P.J. ist ein Profi, der in seiner Karriere viel erreicht hat und noch mehr erreichen möchte", so die Clippers in einer Erklärung am Sonntag. "Wir werden weiterhin mit P.J. und seinem Vertreter zusammenarbeiten, um die beste Lösung für ihn zu finden." Bereits im Februar diesen Jahres gab es Gerüchte um Tucker, der aufgrund seiner limitierten Spielzeit bei den Clippers auf der Suche nach Trades war. Der 39-Jährige blieb letztendlich, trotz Flirts mit den Los Angeles Lakers und seinem ehemaligen Klub Miami Heat. Tucker kam im Zuge des James Harden-Trades nach LA, in der abgelaufenen Saison kam Tucker bei seinen Clippers auf 28 Einsätze bei mageren 1,6 Punkten pro Spiel.

+++ 28. September 2024, 08:40 Uhr: Timberwolves traden Superstar Towns nach New York +++ Überraschender Trade in der NBA! Die New York Knicks sichern sich die Dienste des viermaligen All-Star Karl-Anthony Towns, das berichtet "The Athletic". Im Gegenzug erhält sein bisheriges Team, die Minnesota Timberwolves, Forward Julius Randle und Guard Donte DiVincenzo. Dazu bekommen die Timberwolves einen Top-13-geschützten Erstrundenpick für 2025 von den Knicks. Auch die Charlotte Hornets erhalten eine Draft-Kompensation. Big Man Towns wurde 2015 von den Timberwolves an Position eins gedraftet und verbrachte seine gesamte neunjährige NBA-Karriere bei dem Team. Mit dem Trade kehrt er zu seinem ehemaligen Coach Tom Thibodeau zurück. Nach Angaben einer Liga-Quelle war der 28-Jährige ob des Trades "fassungslos", sah er sich doch als Teil der Zukunftsplanung in Minnesota. In einem Tweet zeigt er sich jedenfalls sprachlos.

Die Knicks wiederum erwerben den Spieler, hinter dem sie schon seit Jahren her sind. So fragten sie immer wieder bei den Wolves an - vergeblich, bis jetzt.

+++ 23. September 2024, 20:49 Uhr: Grizzlies entlassen Ex-MVP Derrick Rose +++ Der ehemalige NBA MVP Derrick Rose wurde von den Memphis Grizzlies entlassen, wie NBA-Insider Shams Charania berichtet. Rose spielte in der NBA-Saison 2023-24 in 24 Spielen für die Grizzlies und erzielte dabei durchschnittlich 8 Punkte, 3,3 Assists und 1,9 Rebounds pro Spiel. Der Point Guard wurde laut Bericht von den Grizzlies auf seinen Wunsch hin entlassen. Sein Zweijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 6,6 Millionen Dollar wäre noch eine Saison gelaufen. Der 35-jährige Rose, der in seiner NBA-Karriere immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen wurde, erwog 2023 seinen Rücktritt, bevor er bei Memphis unterschrieb. Ob Rose noch einmal bei einem neuen Team unterkommt oder seine Karriere nun doch beendet, ist noch offen.

+++ 29. August 2024, 22:12 Uhr: Cavs binden Isaac Okoro +++ Isaac Okoro hat sich mit den Cleveland Cavaliers auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Sein neues Arbeitspapier ist 38 Millionen Dollar wert. Der Nummer-3-Pick des NBA Draft 2020 ist Clevelands beste Perimeter Defender, der oft die Aufgabe hat, den Topscorer des Gegners zu verteidigen. Okoro hat auch an der Verbesserung seines Offensivspiels gearbeitet. Der 23-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 69 Spielen - davon 42 von Beginn an - durchschnittlich 9,4 Punkte und 3,0 Rebounds für die Cavs, die in der ersten Runde der Playoffs Orlando schlugen, bevor sie gegen den späteren Champion Boston verloren. Okoro erzielte eine Karriere-Bestmarke von 39 Prozent von der Dreierlinie

+++ 29. August 2024, 18:28 Uhr: Rekordvertrag für Steph Curry +++ Stephen Curry wird vorzeitig eine 62,6 Millionen Dollar teure Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr mit den Golden State Warriors unterzeichnen. Das bestätigte sein Agent Jeff Austin gegenüber Adrian Wojnarowski von "ESPN". Der Vertrag läuft bis zur Saison 2026-27, in der Curry 39 Jahre alt werden wird. Der 36 Jahre alte Curry hatte 2022 einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 215 Millionen Dollar bei den Warriors unterzeichnet. In den nächsten drei Spielzeiten wird er nun 178 Millionen Dollar garantiert verdienen. In der Saison 2026-27 wird er voraussichtlich der erste Spieler sein, der mehr als 60 Millionen Dollar in einer einzigen Saison verdient.