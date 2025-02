Die Push-Ups waren nur eins von vielen Zeichen, die Doncic vor, nach und während des Spiels setzte. Es triefte nur so vor Symbolik. So erkannte auch die US-Werbeindustrie, dass das erste Aufeinandertreffen der neuen Lakers und der neuen Mavericks kein normales Regular-Season-Spiel sein würde.

Mit breitem Lächeln im Gesicht wird NBA -Star Luka Doncic von seinen Trainern angefeuert. Der Point Guard der Los Angeles Lakers setzt beim Warm-Up vor dem Spiel gegen seine alte Liebe, den Dallas Mavericks, zu mehreren Liegestützen an und lässt sich beklatschen. Wohlwissend, dass er in diesem Moment von Mavericks-GM Nico Harrison beobachtet wird.

NBA: Luka Doncic mit Technical, Sieg und Triple Double

Und auch auf dem Platz sorgte er kurz nach Tip-Off für das erste Ausrufezeichen. Nach nicht einmal drei Minuten setzte Doncic zum Drive an, wehrte sich übermotiviert gegen drei Verteidiger und schrie die Schiedsrichter nach einem nicht gegebenen Foul an. Dafür kassierte er selbst ein technisches Foul, machte aber auch klar, welches Stellenwert diese Begegnung für ihn hat.

"Da war so viel Adrenalin, ein bisschen Wut und die Einstellung 'jetzt zeige ich es euch erst Recht', dass er mit extrem viel Energie auf den Platz gekommen ist", bewertet ranNBA-Expertin Ireti Amojo den Auftritt. "Er hat die Aufregung in der Arena auf jeden Fall gespürt, das kann nicht an ihm vorbeigegangen sein."

Im weiteren Spielverlauf setzte er die Energie in seine offensive Klasse um, legte ein Triple Double auf und führte die Lakers gemeinsam mit LeBron James zum psychologisch wichtigen 107:99-Sieg im Revenge Game.

Doncic sei zwar noch nicht bei hundertprozentiger Fitness. Dass er dennoch durch pure Motivation und Gier zu einer solchen Leistung fähig sei, "war einfach phänomenal und ist irgendwie auch typisch Luka."

Das Technical hielt ihn zudem nicht davon ab, weitere Nadelstiche in Richtung der Mavericks zu setzen. Nach einem Dreier im ersten Viertel ließ es sich der Slowene nicht nehmen, besonders intensiv in Richtung der Mavericks-Bank zu blicken. Für Amojo ein Schlüsselmoment im Spiel: "Das sind Momente, da kriegt man Gänsehaut. Da ist zu spüren, wie viel in diesem Spiel steckt. Körpersprache, Mimik, Gestik, da war so viel Emotion drin."