NBA: Wagner-Brüder führen Orlando zum Sieg über Boston

Anzeige

Die Basketball-Weltmeister Moritz und Franz Wagner haben die Orlando Magic im NBA-Spitzenspiel gegen die Boston Celtics zum Sieg geführt. Beim 113:96 überragte Moritz Wagner mit 27 Punkten als bester Werfer der Partie und verpasste seinen persönlichen NBA-Rekord von 30 Punkten nur knapp. Auch sein vier Jahre jüngerer Bruder Franz überzeugte mit 15 Punkten.

Auch dank des starken Bruder-Paares ist Orlando mit sechs Siegen in Folge neben den Oklahoma Thunder derzeit das Team der Stunde in der NBA. In der Eastern Conference hat aktuell nur Boston (12:4) eine bessere Bilanz als Orlando (11:5).