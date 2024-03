NBA: Wagner-Brüder mit Orlando erfolgreich, Niederlage für Dennis Schröder mit Brooklyn Nets

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner nehmen mit ihrem NBA-Klub Orlando Magic unbeirrt Kurs auf die erste Play-off-Teilnahme der Franchise seit der Saison 2019/20. Das 121:106 gegen die New Orleans Pelicans war der fünfte Sieg in Folge für Orlando, das Team ist starker Vierter in der Eastern Conference. Franz Wagner kam auf 18 Punkte, sein älterer Bruder Moritz auf 14.

Schröder stand in der Anfangsformation, er kam auf fünf Punkte und neun Assists. Vier Siege liegen die Nets bei noch zwölf ausstehenden Spielen derzeit hinter dem letzten Platz, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt.

Sacramento Kings @ Washington Wizards 102:109

Kyle Kuzma war mit 31 Punkten und sechs Rebounds der überragende Mann auf dem Spielfeld. Deni Avdija kam auf 17 Punkte, Corey Kispert erzielte 15 Zähler.

"Jeder Sieg ist ein großartiger Sieg", sagte Kuzma. "Das ist so in der NBA, denn jede Mannschaft kann an jedem Abend geschlagen werden. Es geht darum, zusammenzuspielen und hart und klug zu agieren. Ich habe das Gefühl, dass das von Anfang bis Ende eines der klügeren Spiele war, die wir in dieser Saison gespielt haben.“

Kings-Trainer Mike Brown sagte: "Das war eine harte Niederlage, besonders da wir uns gerade im Rennen um einen Playoff-Platz befinden."