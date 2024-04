Anzeige Verfolge die NBA 2023/2024 live und kostenlos im Stream sowie im Free-TV. Erlebe die NBA-Stars im deutschen Fernsehen und auch im Livestream - alle Informationen hier! ProSieben und ProSieben MAXX zeigen mehr als 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Bei ran laufen die Partien regelmäßig zur besten Sendezeit in der Prime Time am Samstag- und Sonntagabend und gleichzeitig live auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.

NBA live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App: Die nächsten Übertragungen Sonntag, 14. April, 18:45 Uhr:

Milwaukee Bucks at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 14. April, 21:25 Uhr:

Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App - zum Livestream

NBA live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream: Highlights der vergangenen Partien Sonntag, 7. April, 00:55 Uhr:

Detroit Pistons at Brooklyn Nets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App 103:113 (zu den Highlights)

Sonntag, 7. April, 21:00 Uhr:

Houston Rockets at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App 136:147 (zu den Highlights)

NBA Live-Übertragung: So empfangt ihr ProSieben MAXX ProSieben MAXX ist ein frei empfangbarer deutscher TV-Sender. Sollte dieser noch nicht in Eurer Programmliste auftauchen, müsst Ihr einen Sendersuchlauf starten.

Die NBA-Champions der vergangenen Jahre 2022/23: Denver Nuggets

2021/22: Golden State Warriors

2020/21: Milwaukee Bucks

2019/20: Los Angeles Lakers

2018/19: Toronto Raptors

2017/18: Golden State Warriors

2016/17: Golden State Warriors

2015/16: Cleveland Cavaliers

2014/15: Golden State Warriors

2013/14: San Antonio Spurs