Welche NBA-Teams spielen 2025 in Berlin? Im ersten regulären NBA-Saisonspiel in Deutschland treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Wann findet das NBA-Spiel in Berlin statt? Das Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in der Berliner Uber Arena findet am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 20 Uhr statt.

NBA Berlin Game 2026: Wie kommt man heute an Tickets? Der Ticketverkauf startete am 11. November 2025 um 12:00 Uhr. Der Ticketverkauf läuft ähnlich wie zuletzt beim NBA-Spiel in Paris: Fans konnten sich dort zunächst im Vorfeld auf der NBA-Plattform registrieren. Anschließend wurden per Zufallsverfahren ausgewählte Personen per E-Mail benachrichtigt und erhielten einen Zugangscode zum Verkauf über Ticketmaster. Diese Mail soll dem Vernehmen nach bis zum Abend des 10. November bei euch eingehen. Dort wurden sie erneut per Zufall in eine Warteschlange eingereiht, bevor sie je nach Verfügbarkeit Tickets erwerben konnten. Vom Kauf auf dem Schwarzmarkt bei dubiosen Anbietern wie Viagogo oder auch bei eBay wird hingegen dringend abgeraten. Betrug kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Wie viel kosten die Tickets für das NBA-Spiel in Berlin? Offizielle Ticketpreise für das NBA Berlin Game 2026 sind bislang noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise an denen des NBA Paris Games orientieren werden. Dort lagen die günstigsten Tickets bei rund 80 Euro (bzw. 65 Euro mit eingeschränkter Sicht), während die Courtside-Plätze für stolze 2120 Euro zu haben waren.

Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin? Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.

