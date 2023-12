Orlando Magic chancenlos: Überragender Mikal Bridges stoppt Wagner-Brüder

Anzeige

Angeführt von einem überragenden Mikal Bridges haben die Brooklyn Nets die Siegesserie der Orlando Magic gestoppt.

Die Erschöpfung aus dem Spiel in Washington schien den Orlando Magic noch in den Knochen zu stecken. Gegen glänzend aufgelegte Brooklyn Nets kamen die Wagner-Brüder mit unter die Räder und verpassten den zehnten Sieg in Serie.

Franz kam am Ende auf 20 Punkte, Bruder Moritz steuerte 18 weitere Zähler bei. Star-Forward Paolo Banchero packte nicht nur einen krachenden Poster-Dunk aus, sondern lieferte mit 19 Punkten und 10 Rebounds und acht Assists beinahe ein Triple-Double ab.

Doch gegen Mikal Bridges war an diesem Abend kein Kraut gewachsen. Der Forward kam allein im ersten Viertel auf 26 Punkte, stand zur Halbzeit bei 34. Eine neue Bestmarke für Punkte in einer Halbzeit in dieser Saison. Am Ende hatte der Forward 42 Zähler im Box Score stehen.

Mit einer Trefferquote von 50 Prozent aus dem Feld und acht von 18 verwandelten Dreiern stellte allerdings das gesamte Nets-Roster in den ersten 24 Minuten die Weichen auf Sieg.

Die Magic fanden nach der Pause zunächst aber mehr und mehr den eigenen Touch und kamen zwischenzeitlich auf zehn Punkte heran - doch zu viele leichte Fehler und Ungenauigkeiten machte ein Comeback zunichte.