Orlando Magic: Leichte Entwarnung Geburtstagskind Banchero

Orlando Magic darf nach seinem Sieg im Madison Square Garden aufatmen: Starspieler Paolo Banchero hat sich an seinem 23. Geburtstag beim 124:107 über die New York Knicks doch nicht so schwer an der Leiste verletzt wie zunächst befürchtet. Wie ESPN berichtet, zog sich Banchero nur eine Zerrung zu.

Damit wird der Forward dem Basketballteam um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner in der NBA am Freitag gegen die Brooklyn Nets fehlen, danach wird sein Zustand neu bewertet. Von einer längeren Pause ist aber nicht auszugehen. Banchero spielte gegen die Knicks nur zwölf Minuten und kam in der zweiten Hälfte nicht mehr zum Einsatz.

"Ich habe es sofort gespürt", sagte Banchero The Athletic, am Donnerstag werde er sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. "Ich hatte letztes Jahr eine Verletzung an der schrägen Bauchmuskulatur, die sich als Riss herausstellte", erzählte Banchero, "es war wirklich sehr schmerzhaft. Ich konnte mich kaum bewegen. Bei dieser Leistenverletzung kann ich mich noch bewegen. Das ist also ermutigend."

Banchero, Top-Pick im NBA-Draft 2022, war in der vergangenen Saison wegen seiner Bauchmuskelprobleme mehr als zwei Monate ausgefallen. Wagner erlitt wenig später die gleiche Verletzung und fehlte seiner Mannschaft sieben Wochen.